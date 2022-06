¡Es un bombón!: Así luce el actor de Stuart Little a sus 31 años

Jonathan Lipnicki protagonizó una de las películas infantiles más clásicas de todos los tiempos, nos referimos a Stuart Little. @jonathanlipnicki

Con tan solo 12 años Jonathan Lipnicki protagonizó una de las películas infantiles más clásicas de todos los tiempos, nos referimos a Stuart Little. En el argumento el actor vive extraordinarias aventuras junto a su hermano adoptivo, quien curiosamente resulta ser nada menos que un ratón blanco. La producción realizó dos entregas donde Lipnicki representó a Jonathan Little, un pequeño muy risueño. En la actualidad de aquel niño ya no queda nada, el intérprete es ahora un completo bombón y expone su cuerpo cincelado en redes sociales sin ningún tapujo, lo que ha llamado la atención y admiración de muchos internautas.

Han pasado más de 20 años desde el estreno de la primera película, en la que Lipnicki caracterizó a un pequeñín cuyo aspecto físico está muy alejado de lo que es hoy en día. Jonathan Little era bajito, de cabello rubio dorado y flacucho. Su estilo era la representación exacta de un nerd de los 90, vestía redondos y grandes lentes de ver y en cuanto a la ropa, usaba camisas a cuadros, suéteres anchos, pantalones plisados y zapatos de vestir. Sus gustos también eran bastante peculiares, ya que era aplicado en la escuela y entre sus pasatiempos destacan la construcción de cosas y armar rompecabezas 3D.

A sus 31 años de todo aquello no queda ni sombra, su cuenta de instagram es simplemente una vitrina donde expone todos sus atributos. Su nueva fisonomía se la debe a la práctica frecuente de artes marciales, un ámbito en el que es realmente experto. Jonathan Lipnicki, quien también protagonizó la película “Jerry Maguire”, destaca especificamente Jiu-Jitsu brasileño, en su categorización incluso tiene un cinturon negro.

Su increíble cuerpo con abdominales esculpidos y grandes brazos musculosos no es solo el resultado de sus habilidades deportivas. El actor ha confesado que ha venido practicando una dieta sumamente balanceada para lograr mayor energía y vitalidad. Lipnicki además detalló que inició los cambios radicales al inició de noviembre del año pasado, cuando compartió la primeras fotos de su proceso.

Sobre el futuro de su carrera actoral poco se sabe. Sin embargo, a principios del año dejó un mensaje en una de sus publicaciones que denotaba que estaba trabajando en proyectos que se materializaron pronto: “Agradecido por los éxitos, los fracasos y todo lo demás. Nunca se trata de “si” sucederá algo por lo que te esfuerzas, se trata de “cuándo”. Me niego a vivir en un mundo de “si”. Lo mejor está por venir, te lo prometo”, escribió el actor.