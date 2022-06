Gomita se defiende tras su salida de “Las estrellas baila en Hoy”

Las lágrimas y el pánico comenzaron a invadir a la influencer “Gomita”, pese a ser una de las participantes destacadas del reality show “Las estrellas bailan en Hoy”. A los pocos días renunció al concurso a través de un comunicado donde explicó su sorpresiva decisión.

“Tras haberlo recomendado mi psicólogo y con mucho dolor de no dar por terminada mi participación en el programa, el momento por el que estoy pasando es muy complicado emocionalmente y la presión del programa podría tirar por la borda el trabajo realizado hasta ahora”, expresó en el texto.

En su canal en Youtube también de las razones por las que salió del proyecto, desde problemas de vestuario. Además habló de sus crisis de ansiedad porque debía trabajar los viernes, según horarios que acordó con una persona de producción que al poco tiempo salió del programa. “Esta chava sabía que yo no podía ir los viernes porque tenía shows el día sábado, no podía ir los viernes y me hicieron que también fuera”.

La presentadora Andrea Escalona y la productora del reality, Andrea Rodríguez, rompieron el silencio tras la salida de la famosa y sus declaraciones polémicas. En el portal de Edén Dorantes, Rodríguez agradeció la oportunidad para aclarar la situación con la influencer quien debió reemplazada por Estefanía Ahumada como pareja de Miguel Martínez.

“Creo que todo el mundo tiene oportunidad de dar su versión. Como ustedes vieron ella me mandó una carta muy respetuosa, después no sé qué sucedió, la historia es así de sencilla: todos tiene que bailar los viernes los que están sentenciados, así tengan su coreografía, les ha pasado a muchos y al final han tenido que hacerlo, esto es un reality y yo cómo le explico al público que unos sí y otros no”.

La productora de Televisa además agregó: “Sí platiqué con ella y por supuesto que tenía un sueldo, pero ella dice que no va a cobrar, pues bueno, ya no se le pagará... ese día que me dijo que no tenía la coreografía le dije que bailara hasta donde lo tenía y la otra parte la hiciera su coreográfa. Le dije ´Gomita no quiero que estés deprimida, quiero que estés en tu casa, te puedo enseñar los audios donde le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía, que si no la sacaba de las greñas de casa, todo en broma. Yo creo que la gente saca de contexto las cosas y al final le deseo mucha luz”.

Andrea Escalona, apoyó a la productora y además su tía. “Hasta a mi me lo dice... creo que estuvo de mala intención cómo lo contó, creo que lo único que tuvimos para con Gomita, no solo Andrea sino todos los de la producción, era la gran oportunidad de demostrar la chava trabajadora, emprendedora, que se esfuerza, que al final del día no lo pudo demostrar pero ahora sí que la carrera de cada quien”.