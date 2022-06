¡A capa y espada! Maite Perroni defiende su relación de pareja: “nuestro amor es de verdad”

Aunque los inicios de la relación entre Maite Perroni y Andrés Tovar fueron a escondidas, hoy la actriz no escatima en defender su relación con el productor de Sale el sol señalando que “el tiempo se ha encargado de acomodar todo, solo puedo decir que nuestro amor es verdadero”.

La ex Rebelde en 2021 fue señalada de “roba maridos” pues se había dicho que inició su romance con Tovar cuando éste aún estaba casado con la actriz Claudia Martín, por el contrario la propia Maite lo negó y quiso aclarar que se unieron como pareja cuando éste ya estaba separado.

Sin embargo la mexicana sostiene que viven su historia en base al respeto, también se refirió a que decidió disfrutar de su vida junto a quien considera su “alma gemela” que agotarse desmintiendo todo lo que se dice sobre ella.

“Es desgastante escuchar tantas cosas y sí, existieron momentos muy personales en los que me tuve que armar con mi verdad y salir a defender lo que estaba pasando, apoyados en el amor de nuestras familias y amigos que saben lo que realmente cada uno estaba viviendo”, sostuvo.

Maite Perroni y Andrés Tovar La pareja hizo pública su relación en octubre de 2021. (Instagram)

La actriz ofreció declaraciones a su llegada a Ciudad de México, a raíz de su viaje a España donde se estrenó la película “Sin ti no puedo”. Aprovechó para aclarar la ola de rumores que surgieron a raíz del silencio que sostuvo al inicio de su relación con Andrés Tovar.

“Yo no acostumbro a andar compartiendo mi vida íntima ni mi vida privada y en esta ocasión eso fue lo que sucedió, que nunca he compartido qué pasa con mi vida familiar y con mi vida personal. Al no haberlo hecho de esa manera, pues se dieron todas estas malinterpretaciones y todas estas notas negativas alrededor de nuestra relación”, así le dijo al el equipo de Despierta América cuando la abordó.

Este no es el primer rumor que ha aclarado la actriz, hace poco su equipo de relaciones públicas desmintió el supuesto hijo que esperaba Perroni, quien no está negada al hecho de la maternidad pero prefiere, por ahora, mantenerse dedicada a sus proyectos laborales.

“Sí, obvio, me gustarían dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, pero dos de jalón y listo”, expresó.