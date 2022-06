Talina Fernández desmiente venta de su casa por problemas económicos

Recientemente se conoció que Talina Fernández puso a la venta una de sus propiedades por supuestos problemas económicos, aunque la información ha sido publicada en algunos portales de noticias refiriendo que la oferta se había hecho en sus redes sociales hasta el momento no hay publicación al respecto en su cuenta @talinafernandezoficial.

Hace horas Talina de 77 años aprovechó de aclarar para Ventaneando, las razones que la motivan a salir deshacerse de su propiedad, una de ellas es que desea vivir tranquila.

“Tengo desde hace 30 y bla, bla, bla, una casita en Tequesquitengo y es mi deber informarte que los balazos pasan zum, zum, zum (muy cerca). No estoy a la orilla del lago, junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa. Acto seguido pasaron unos días, fueron y lo mataron a él”, comentó.

La vivienda ubicada en Tequesquitengo, Morelos, es propiedad de la conductora desde hace 35 años. Ahí guarda grandes recuerdos como los vividos con su fallecida hija Mariana Levy.

“Está Tequesquitengo a la orilla del lago, es muy agradable y aprendes a esquiar muy bien, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo, todas estas cosas, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, ¡claro que no!”, agregó para Ventaneando.

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, es su nombre de pila, aunque es conocida en el medio artístico como Talina Fernández negó tener problemas económicos como han señalado algunos medios de comunicación.

“Yo no sé quién fue de acuciche, creo a una revista que a veces no se le cree nada, de que yo iba a vender mi casa, es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión, el balazo que a mi me den, me va a dar en mi recámara”, mencionó la reconocida conductora de programas de televisión.