En los últimos días, la cantante, actriz y compositora de 26 años de edad, Danna Paola, ha sido víctima de múltiples críticas en redes sociales debido a que se le subió la fama y es que, mediante un video titulado El bolso de publicado por Vogue, la intérprete realizó un par de comentarios que no fueron del agrado de los internautas.

Danna Paola es criticada en redes por no usar monedas para pagar porque huelen feo. / Foto: Getty Images (Carlos Alvarez/Getty Images)

En mayo, la actriz reveló que había dado positivo a Covid-19 y desde ese momento las críticas comenzaron a llover, ya que se especuló que ella ya estaba al tanto cuando se presentó en el festival de música, y fue tan solo un par de semanas después, que nuevamente fue atacada en redes.

Danna Paola es criticada en redes por no usar monedas para pagar porque huelen feo. / Foto: Instagram

Vogue publicó un video perteneciente a la aclamada sección, El bolso de, donde la intérprete de Agüita reveló lo que no puede faltar en su bolsa, entre ellos múltiples labiales o lipsticks, desodorante, bloqueador solar, una videocámara y una libreta de poemas que posteriormente usa como inspiración en las letras de sus canciones.

“No uso monedas porque huelen feo”, Danna Paola es criticada en redes por su falta de humildad

Fue en los últimos minutos del video, donde Danna Paola reveló que un tarjetero es indispensable en su bolso, debido a que no usa cartera porque no le gusta cargar monedas “No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas, aparte que huelen muy feo, saben que no me gustan los olores, no me gusta”.

Tras esto, un usuario en TikTok, compartió el clip, el cual, enseguida se volvió viral y hasta este momento cuenta con más de tres millones de reproducciones, además, el video está repleto de comentarios señalando la falta de humildad por parte de Danna Paola “Los ricos no tienen efectivo”, “Con esas monedas compraba tus discos”, “Cálmate millonaria” y “¿Quién huele las monedas?”.