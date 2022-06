¡En casa! Papá de Shakira fue dado de alta y se encuentra recuperándose

Tranquila y agradecida, así se encuentra Shakira - a pesar de la separación con su pareja desde hace 12 años- desde que su padre, William Meberak, fue dado de alta tras una aparatosa caída que sufrió el pasado 28 de mayo y que lo obligó a ser hospitalizado.

El progenitor de la colombiana sufrió traumatismos y un fuerte hematoma en su rostro. La preocupación tanto para Shakira como para el resto de la familia los mantuvo en vilo hasta que finalmente fue dado de alta y ahora descansa en la casa de su hija en Barcelona - España.

Shakira publicó un video en su instagram informando el estado de salud de su papá y agradeciendo los gestos de amor que le han enviado.

En el breve pero emotivo video la cantante aparece guiándole a su padre para que lea cada una de las palabras que le muestra en letras rojas, éste enfocado los observa, los lee en voz alta y hace una pausa para hacer el mismo ejercicio con los siguientes.

Sin duda que se ve el amor con el que Shakira apoya a su padre, y lo importante que es para ella la mejoría de él tras su salida del hospital.

En su cumpleaños 90 le dedicó unas sentidas y emocionantes palabras agradeciéndole todo lo que ha hecho por ella .

“Papá lindo, Has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, ”Mi cómplice y todo” Mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos!!Te amo con todo mi ser. Tu niña, Shakira”, refirió.

En días pasados circularon varias fotografías donde aparece la cantante al lado de una ambulancia, situación que despertó infinidad de comentarios y algunas especulaciones, una de ellas que a Shakira le había dado un ataque de pánico tras su separación con el futbolista Gerard Piqué, rumores que inmediatamente fueron desmentidos por la propia artista.

“Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas el día 28 cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose”, así lo escribió barranquillera.