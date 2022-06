Celia Lora pide que ya dejen las críticas hacía Nodal

El cantante mexicano, Christian Nodal, en las últimas semanas se ha mantenido en el ojo de los medios de comunicación social, pues ha dado de que hablar desde su rompimiento con la cantante Belinda hace más de 4 meses, y su reciente disputa con J Balvin, a quien incluso le escribió una canción, debido a algunos comentarios realizados por el colombiano en su cuenta de Instagram.

Adicional a todos estos problemas mediáticos, como parte de darle fin a sus ciclos, Nodal también se ha hecho diferentes cambios de Look, desde estar rubio, hasta pintarse el cabello morado, por lo que las redes sociales han estado llenas de memes sobre su apariencia.

Ante todo esto, la modelo mexicana, Elia Lora pidió que cesen las críticas hacia el intérprete de “Adiós amor” y un poco de respeto para él, en entrevistas realizadas por diferentes medios de comunicación, donde se le pedía su opinión acerca de la apariencia del joven mexicano.

“Ya déjenlo en paz. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera y el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que ya deberían dejarlo en paz”, dijo la actriz, quien además agregó que “Creo que está muy chavito también y cada quien. Creo que está viviendo un duelo y cada quien vive un duelo como sea”, dijo.

De esta manera, la hija de Alex Lora finalizó diciendo que al no conocer bien al cantante, no puede hablar o dar su opinión sobre él, sin embargo se mantuvo firme con respecto a dejar las críticas hacia Nodal.

“Yo no puedo opinar de él porque ni lo conozco y cada quien su cuerpo. Es como si me criticara Juan de los… porque me tatúo, es lo mismo y que no me conoce o mis razones. Cada quien su cuerpo”.