Edith Márquez busca mayor participación de las mujeres en el regional mexicano

Edith Márquez ha tenido un primer semestre del año con mucha actividad en los escenarios, pero sus ganas de incursionar en nuevas rutas musicales, también la hace voltear a otros caminos. Durante una charla con la cantante nos compartió que no dejará el regional mexicano y vienen varias sorpresas en su carrera.

“La verdad contenta porque ya por fin era lo que tanto anhelábamos, yo en lo personal extrañaba muchísimo los escenarios y al público, entonces la verdad estoy súper contenta. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando, efectivamente a partir de enero empecé con el Palenque en León, Guanajuato. Y después se empezaron a dar muchas fechas más gracias a Dios y mañana (hoy) estaré en el palenque de Monterrey, en el Domo Care y después me voy a la Plaza Monumental de Guadalajara; después estaré el 24 de junio en San Juan del Río, con mucho trabajo”, compartió la cantante mexicana.

Edith Márquez. La cantante prepara nuevas canciones. (Foto: Cortesía Prensa Danna.)

Edith Márquez ha tenido un gran apoyo de la comunidad gay, por lo que este mes del orgullo le dedica un mensaje especial.

“Me encanta apoyar a la comunidad gay porque es un público muy neta, muy honesto, muy de verdad, muy entregado y consciente además cada día de la responsabilidad que significa o que significan ellos ahora en la sociedad; además, de lo importantes que son, al menos para mí, son personas que admiro y respeto profundamente. Me encanta que estemos de alguna forma todos luchando por sus derechos, porque si nos sumamos, seremos más luchando por sus derechos y así debe ser”, añadió.

La también actriz ofrecerá un concierto este 11 de junio en la Plaza de Toros Nuevo Progreso en Guadalajara junto a María León para apoyar el mes del orgullo LGBT, “voy a presentar un show largo, que es el que traía yo hace un tiempo, con ciertos cambios obviamente pero si, algo que se que les va a gustar mucho”.

Edith Márquez reconoció que hacen falta más mujeres en el regional mexicano, por lo que quiere fortalecer el género.

“Vienen una nueva generación como Ángela Aguilar que lo está haciendo espectacularmente. Los jóvenes están volteando al regional mexicano, el secreto es sorprender a la gente con algo nuevo”, señaló Edith.

Para continuar, “he escrito muchas cosas, me he juntado con grandes compositores como Claudia Brant, Mónica Velez, Bruno Danzza, Marcela de la Garza, Poncho Arocha, entonces vienen cosas muy muy interesantes que seguramente les van a gustar mucho porque me considero que tengo un buen oído para saber lo que le va a gustar a mi público. Por ejemplo, con la canción de No me equivoqué, se colocó en los primeros lugares de popularidad, así que estoy preparando algo bien bonito y sorpresivo para todo el público”, adelantó.

Mucho se comentó sobre la participación de la cantante en el regreso de Papá Soltero, a lo que respondió, “no voy a estar porque mi agenda no me lo permite, realmente yo tengo compromisos pactados desde hace tiempo, no solamente de fechas, sino de promoción en Estados Unidos y está complicado; los voy a extrañar a todos pero se que les va a ir súper bien”.

La Reina de los palenques

“Los palenques son como una bohemia enorme porque tienes a la gente cerquita. Me encanta ir y darme una vuelta por todo el ruedo, cantarles y abrazarlos. Resulta un manera de agradecer lo más cerca que se pueda, por todo el cariño que me han brindado y todo el apoyo que he recibido de todo el público a lo largo de mi carrera. La gente me puso la Reina de los palenques, ahora la consigna es no fallarles”, puntualizó.

“Creo que a veces (las nuevas generaciones) no tienen eso como tan claro, siento que piensan que sacan una canción y es de rápido y pues no lo es, el llegar tal vez pueda ser rápido pero el mantener una carrera consolidada pues eso si cuesta mucho trabajo y esfuerzo”. — Edith Márquez

¿Cuál es el sueño de Edith Márquez?

Ahora que los festivales están sumando artistas de todos los estilos, ya vimos a un Alejandro Fernández en un Pa’l Norte, quizás Edith Márquez podría integrarse a uno de estos carteles a lo que comentó, “¡Uy, me encantaría! Imagínate, sería algo increíble, otro sueño para mi, imagínate para mi llegar a tanta y tanta gente sería increíble, la verdad”.

Próximos conciertos:

Monterrey. 9 de junio, Domo Care.

Guadalajara. 11 de junio junto a María León en la Plaza de Toros Nuevo Progreso; en octubre llegará a las Fiestas de Octubre.

