Esta sería la canción a la que Shakira le cambió la letra “por amor a Piqué”

Hace unos días, a través de un mensaje se confirmó la ruptura amorosa de la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, estos tenían más de 10 años juntos y 2 hijos en común. Esta noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores, quienes tomaban esta relación de ejemplo, pues siempre lo vieron como un amor que nunca dio de que hablar y se mantenía alejado de los medios de comunicación.

Sin embargo, por la supuesta infidelidad del defensa del Barcelona, ha hecho todos los ojos se encuentran en la ex pareja, haciendo referencia desde las diferentes causas que conllevó a esta separación, hasta llegar a recordar los momento más románticos que han pasado, como las canciones dedicadas por parte de Shakira, o la vez que cambió la letra de una de sus canciones para el futbolista, entre esas, la de “Me enamoré”, donde describe sus sentimientos hacia él, “La vida me empezó a cambiar, La noche que te conocí, Tenía poco que perder, Y la cosa siguió así…”, dice al inicio de la canción.

Por otro lado, hay una de las canciones, que, aunque desde ser lanzada en el año 1998, en uno de sus conciertos, le hizo un pequeño cambio a la letra, por amor a su ahora, ex pareja.

El tema es, ‘Inevitable’, perteneciente a su álbum ‘¿Dónde están los ladrones?, en su letra original dice “si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de futbol…”, cambiando ese fragmento de la siguiente manera “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3 (haciendo referencia al número que lleva Piqué en todas sus camisetas), ahora entiendo de fútbol. No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol…”, lo que hizo que sus fans reaccionaran de forma emotiva, al ver lo enamorada que estaba en ese momento la cantante.