¿Por qué Shakira y Gerard Piqué nunca se casaron?

Tras varios días de haberse confirmado la ruptura amorosa entre Shakira y el futbolista español, Gerard Piqué, muchas fueron las dudas que quedaron en el aire, con respecto a la pareja que tenía más de 10 años juntos y además 2 hijos y una propiedad en común.

Una de esas dudas el ¿por qué la artista que interpreta ‘Waka Waka’, y el futbolista del Barcelona, no se casaron?, pues con tanto tiempo juntos, nunca formalizaron su compromiso, ya que cada uno tenían sus opiniones y las respetaban.

Para nadie es un secreto que esta fue una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo, sin embargo nunca se vieron preocupados por dar el sí en un altar, a pesar del tiempo que tenían viviendo juntos.

En el año 2020, la cantante colombiana explico que una de las razones por la que prefirió mantenerse solo de novios es que le teme al matrimonio, “El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la ‘esposa’, prefiero que me vea como su novia o su amante… Un poco como la fruta prohibida”, indicó en durante una entrevista realizada en el programa 60 minutes, agregando además que “Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, declaró mientras cruzaba miradas con el futbolista.

¿Qué opina Piqué?

En una conversación para Overlap con el ex futbolista inglés, Gary Neville, Gerard Piqué expresó que “Esa es su mentalidad, me gusta como estamos ahora, tenemos dos niños y nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”, dijo coincidiendo con la opinión de Shakira.

Luego de esta declaración, Neville le preguntó si le había propuesto matrimonio a la cantante y esta lo rechazó, pues esos eran los rumores de hace algunos años, a lo que él respondió que “No, no, nada de eso, te lo hubiese dicho, pero no pasó”.