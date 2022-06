Hija de Niurka asegura que su mamá no le hace brujería a Laura Bozzo. / Foto: Telemundo / Instagram

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos y Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero, mediante una entrevista, reveló que su madre no le hizo brujería a Laura Bozzo, como se dijo días atrás, debido a un clip que se volvió viral, grabado en el reality show La Casa de los Famosos.

Ambas celebridades son actuales concursantes en el programa La Casa de los Famosos y al parecer, habrían arreglado sus diferencias e incluso mostraron la buena relación que mantienen, pero gracias a un video publicado en la plataforma de TikTok, se demuestra todo lo contrario.

Varios internautas afirmaron que Niurka le habría hecho brujería a la peruana, ya que, en el video se puede ver a la vedette echar saliva en el cabello de Laura para poder peinarla y eso significaría una técnica de dominación, en pocas palabras, Marcos tendría el control total sobre la presentadora de televisión.

Después de que se compartiera el clip, no tardó para volverse viral y tan solo unos días más tarde, Romina Marcos mediante una entrevista, saldría en defensa de su madre y afirmaría que nunca le hizo brujería a Laura Bozzo.

Romina Marcos aseguró que su madre no le hace brujería mala a nadie y no se mete con ninguna persona “Mi mamá jamás va a aplastar a alguien por medio de su religión, su religión la protege, es su fé, cuando ella no puede o está dolida va a su religión”.

Asimismo, recalcó que deberían tenerle miedo a Niurka “Para la gente que no sabe, que no investiga, que no tiene ni idea, que sigan diciendo que es bruja, que le tengan miedo”.