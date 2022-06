Tiktoker asegura que el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor no es del rapero

El rapero mexicano, Santa Fe Klan, se encuentra a un par de meses de convertirse en padre por primera vez, junto a su actual novia la modelo e influencer Maya Nazor, pero al parecer, no todo es miel sobre hojuelas, debido a que días atrás, un tiktoker hizo varias declaraciones que podrían afectar el futuro de la pareja.

TikToker, Fofo Márquez, asegura que el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor no es del rapero. / Foto: Instagram

Santa Fe Klan y Maya Nazor serán padres

Fue el pasado cuatro de abril, que el rapero y su novia, por medio de redes sociales, dieron a conocer que se convertirían en padres en un par de meses, e incluso, revelaron que su futuro bebé será varón y llevará por nombre Luka.

A la par, Santa Fe Klan, estrenó la canción y video musical para el tema ‘Mar y Tierra’ donde al final de este, se muestra a Maya Nazor con unos resultados de embarazo. Por otro lado, compartieron fotos del baby shower y el rapero agregó la descripción “Bienvenido al MUNDO Mi Niño aquí te espero hijo para cuidarte x siempre a ti y a tú mamá”.

El TikToker, Fofo Márquez, asegura que el hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor es suyo

El siete de junio, el canal de YouTube, Badabun compartió un video donde aparece el tiktoker Fofo Márquez haciendo unas fuertes declaraciones que podrían dañar a Santa Fe Klan y Maya Nazor, ya que reveló, que el hijo que el rapero está esperando, podría ser suyo.

“Salí con Maya Nazor, la actual novia de Santa Fe Klan y ya vi que están esperando un hijo, pero me preocupa mucho y la verdad las fechas cuadran y son las mismas y el hijo podría ser mío pero que se lo quede Santa Fe Klan yo no tengo pedo, si ella me dice que me haga responsable, yo le mando un billete al mes, no me interesaría ver al niño, llevo un mes pensando en eso”, dijo Fofo Márquez.