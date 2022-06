“Corazón guerrero”: este el personaje de Gaby Spanic

Incansable, aguerrida y sacrificada por sus hijos. Gaby Spanic da vida a uno de los personajes centrales en la historia “Corazón aguerrido” que roba el corazón del público en la pantalla mexicana. El melodrama estrenó con éxito con la protagonización de Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, quien fue elogiado por su papel en “La desalmada”.

Una madre que no descansa hasta recuperar a los hijos que se vio obligada a abandonar 20 años atrás por la maldad de un hombre. Ella es Elisa Corzo, viuda de Sánchez, un personaje que representa todo un reto para la actriz venezolana, quien consolidó su fama con su interpretación icónica en “La usurpadora”.

“Es una mujer aguerrida, una madre que busca justicia, sobrevivió a dos intentos de homicidio que incluso le dejaron una marca en su rostro. Ella se prepara muy bien para perseguir a este villano que le arrebató a sus hijos, es un tremendo personaje. Se que muchas madres que nos ven se van a sentir identificadas porque no es fácil cuando te separan de tus hijos, lo que estamos viviendo hoy, tantas mujeres perseguidas, maltratadas, violentadas”.

Gaby Spanic relató en el magazine Hoy cómo se preparó para este reto. “Cuando tengo personajes característicos, diferentes, me divierto mucho, uno le pone mucha psicología, tiene una carga emotiva muy fuerte”. La famosa comparó a Elisa con su papel en Si nos dejan, una mujer con temor a envejecer que vivió un romance con un hombre más joven. “Fedora no tenía familia, no tenía hijos, pero a Elisa le arrebataron todo, la dejaron de verdad muy vulnerable...ella se va a enfrentar al villano”.

En “Corazón Villano”, la famosa comparte créditos con Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Oka Giner, Karena Flores, Diego Olivera, Altaír Jarabo, Sabine Moussier y Joshua Gutiérrez, también con Natalia Esperón, Ana Martín, René Casados y Manuel Ojeda.

Spanic es considerada una de las actrices más famosas de la pantalla mexicana. En su carrera suma varios proyectos exitosos pero su sueño a corto plazo es retirarse y disfrutar de la vida familiar. La venezolana sorprendió a los fanáticos al admitir su poca motivación con las oportunidades en la televisión y apunta a abrir su propio negocio gastronómico e incursionar en el mundo de los negocios.

“Sí, ya quiero poner un alto. Llega un momento en que el que sientes que hiciste lo que tenías que hacer, uno quiere ir a otro nivel. Quiero hacer la película pero mientras eso pasa, a veces pienso si vale la pena”, dijo en el programa “Hoy” donde planea pasar más tiempo con su único hijo.