‘La casa de los famosos’: Descubre por qué Niurka ya no soporta a Laura

La segunda temporada del popular reality ‘La casa de los Famosos’, se ha centrado en la polémica que hay entre Laura Bozzo y Niurka, lo que ha hecho que el público se mantenga a expectativa de quien será la próxima en irse del programa.

Desde su discusión por quién tenía más rating en sus antiguos programas, hasta el momento en que según los comentarios “Niurka le habría hecho brujería a Laura”, ambas se han mantenido en la ‘Casa de los famosos’ por el momento, donde la presentadora peruana asegura que a ella “aunque la nominen 1000 veces, no la van a sacar”.

Esta vez, Niurka ha dado a conocer el motivo por el que ya no soporta a Bozzo, y es que desde un inicio tuvieron una discusión donde esta se molestaba al ver que Laura no se levantaba si quiera para recoger los platos de la mesa que ella misma utilizaba, algo que desde el inicio del programa se ha hecho notar, luego de eso, se han visto enfrentarse en diferentes discusiones e incluso Niurka se vio en la obligación de enseñarla a lavar el baño.

De esta manera, la actriz cubana dijo la razón por la ya no puede con ella, y es que a esta ya se le “acabó la tolerancia con esa loca”, pues no considera que sea una pelea justa, “es una persona bipolar, es como hablar con un ente, no es el mismo idioma”, comentó a sus compañeros.

La opinión de Laura

Según ha comentado la presentadora de televisión, Niurka no ganaría porque no tiene apoyo de la gente. “No va a ganar, la gente no está de acuerdo con sus ritos, ni con su brujería, ni con su forma de ser”.

Asimismo, reveló su punto más flaco, “El punto débil de Niurka es que no puedes decirle que no, solo hay que empezar a decirle que no.