Eros Ramazotti lanza su sencillo “Ama” y anuncia nuevo disco “Latido Infinito”

Ya está disponible en todas las plataformas el primer sencillo “Ama” del cantante , Eros Ramazotti, el anuncio fue hecho a través de su cuenta de instagram. El italiano también infirmó sobre su próximo disco “Battito infinito” y contará con una versión en español, “Latido Infinito”, que estará disponible el próximo 16 de septiembre, un día después de iniciar su gira mundial.

El single “Ama” deja un un mensaje de amor universal, una invitación a amar sin límites, estereotipos, condiciones, fronteras, barreras, a celebrar el amor en todas sus formas y estilos.

“Ama”, forma parte del repertorio de “Lado Infinito” cuya producción ha estado supervisada por el propio Ramazzotti quien no ha querido perder detalles.

“He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y empezar a hacer música de nuevo. Juntos.”, expresó

Eros, nacido en Roma, iniciará su gira por varios países del mundo el 30 de octubre de 2022 . La ciudad española de Sevilla será la primera del tour que posteriormente lo llevará a Latinoamérica.

Los Ángeles en Estados Unidos será la primera del recorrido entre América del Norte, Central y Sur, en Europa estará entre febrero y mayo de 2023.

Otras ciudades donde se presentará el cantante de música pop serán: Nueva York, Miami, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Sao Paulo, Lisboa, Santiago de Chile, Burdeos, Lyon, Mónaco, Lituania, Estocolmo, entre otros.

Ramazotti es uno de los artistas italianos más reconocidos a nivel internacional.