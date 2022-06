Joven asegura que lo rechazaron en “La Academia” por ser ciego

“La Academia” es uno de los programas más populares en la pantalla mexicana. A solo días del estreno de su edición 20 aniversario, se ha generado muchas expectativas sobre los participantes y las novedades que incluirá esta temporada que promete ser una de las más emotivas.

Como todo reality show, no escapa a a polémica. El revuelo comenzó en las redes sociales donde uno de los aspirantes en el casting apuntó contra la producción del programa por supuestamente discriminarlo por ser discapacitado visual, quedando fuera de la selección definitiva.

Según contó el joven que se identificó como Jesús Monroy, pese a pasar todas las pruebas nacionales de La Academia no fue convocado para el programa 20 aniversario. “No quiero hacer polémica, pero sí, pasé todos los filtros en el casting nacional”, dijo el joven en su cuenta de la popular plataforma TikTik donde ha compartido varios videos demostrando su talento vocal.

Más adelate, agregó. “No quedé porque cante horrible, simplemente fue porque soy ciego”, agregó. Varios seguidores expresaron su apoyo pero otros dudaron de su versión, asegurando que en otras ediciones del programa se incluido a aspirantes invidentes. “En una generación, no sé cuál, pero una persona ciega, era un chico”, escribieron entre los comentarios.

El joven también criticó el proceso de selección de los aspirantes, entre quienes se encuentra Rubí quien hace años saltó a la fama por su fiesta de 15 años en la que invitó a todos sus seguidores en Internet. La joven de Sinaloa ha dicho que su sueño es incursionar en la música y seguir los pasos de su padre.

La bailarina y actriz, Lola Cortés, se habría referido a la selección de participantes, que en su opinión debió ser rigoroso. La famosa además habló de su regreso al programa donde protagoniz´varios momentos polémicos que le ganaron el título de “juez de hierro”.

“Todavía no lo creo, estoy muy contenta de regresar. Creo en el proyecto, he estado trabajando con muchos exintegrantes de La Academia, he visto el talento, he visto cómo han crecido, estoy feliz de regresar con mucha más experiencia, creo que nos va a ayudar todos estos años que hemos estado trabajando afuera”, expresó en el magazine Venga la alegría.

Lola Cortés además reaccionó a otras novedades de La Academia 20 años como la inclusión del expartiparticipante, ahora como presentadora. “Va a tener que aprender, así como todos los alumnos van a tener que aprender a subir al escenario y como nosotros los jueces vamos a tener que aprender a dar una crítica en este nuevo mundo donde lo que dices es escuchado”.