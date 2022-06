La razón por la que el príncipe Louis hizo gestos en el Jubileo de la reina Isabel

Con tan solo 4 años, Louis, el nieto de la Reina Isabel de Inglaterra, ha cautivado las redes sociales con los gestos y las caras que siempre presenta.

Esta vez, en uno de los eventos más majestuosos celebrados en el Reino Unido, el Jubileo Platino de la Reina Isabel II en Londres, por sus 70 años de reinado, el niñito hizo algunas muecas, lo que hizo que todas las miradas se centraran en él, durante el acto que se llevó a cabo en el balcón del palacio de Buckingham.

Sin embargo, uno de los miembros de la realeza, Mike Tindall, ha roto el silencio para dar a conocer lo que realmente sucedió detrás de las cámaras el domingo pasado, explicando el motivo por el que el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William ha actuado de tal manera.

Durante una entrevista realizada en el podcast ‘The Good, The Bad and the Rugby podcast’, el marido de Zara, una de las nietas de la reina Isabel, dijo que “Louis simplemente quería divertirse, y mis hijas Mia y Lena siempre son traviesas, así que eran cosas de ‘mantener la tapa puesta’… Había un montón de dulces allá atrás, así que les dio un subidón de azúcar”, explicó al programa que tiene como moderador a Alex Payne, luego de hacer referencia al fin de semana “Adorable” que habría pasado la familia Real.

Tindall justificó la acción al asegurar que el niño está muy pequeño como para entender que debe sentarse quiero durante una cantidad de tiempo. “Es duro para ellos, él es muy pequeño, hay que estar sentado y quieto durante mucho tiempo, pero como todos los padres saben, simplemente haces lo que tienes que hacer”, explicó el ex jugador de Rugby, quien estuvo detrás de Kate y el príncipe durante este evento.