Neve Campbell recibe apoyo de sus compañeros de elenco de Scream por disputa salarial

Neve Campbell no estará en Scream 6: "La oferta no estaba a la altura"

Hace unos días Neve Campbell anunció que no formaría parte de la sexta entrega de “Scream” debido a la disconformidad que siente por la oferta salarial que recibió para repetir su rol como Sidney Prescott.

“Lamentablemente, no haré la próxima película de Scream. Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream”, expuso la actriz a Variety.

Asimismo, explicó: “Sentí que la oferta que se me presentó no equivalía al valor que he aportado a la franquicia. Ha sido una decisión muy difícil de seguir adelante”.

Desde el anuncio, algunos de compañeros de reparto en esta franquicia han expresado su apoyo a la actriz. Matthew Lillard comentó en el podcast “Fireside Chat”, que se publica en Twitter, lo siguiente:

“¿Tom Cruise tomó menos dinero de Top Gun Maverick? Lo dudo mucho. Entonces, ¿por qué se supone que una mujer debe tomar menos? ¿Por qué no le pagarías más a medida que avanza la saga?”

Además, detalló que “Scream 5″ fue todo un éxito, por lo que la productora y el estudio han ganado mucho dinero de ella, así que pagarle más a “una protagonista femenina de una de las franquicias de terror más exitosas”, debería ser lo más lógico y razonable de hacer.

Por su parte, David Arquette comentó al portal “Comicbook.com” que: “Una película de Scream sin Sidney es un poco desafortunada, pero entiendo su decisión”.

Mientras que Jamie Kennedy dijo en su canal de Youtube que vio el guion de “Scream 6″ y aseguró que el personaje de Neve Campbell era sumamente importante para la trama.

Además, agregó que las personas que se encuentran ahora detrás de “Scream” no entienden que los actores que estuvieron desde el inicio, son los que le dan vida a la franquicia.