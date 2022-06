“La mujer no se empodera, nace poderosa”, Paty Cantú

Paty Cantú tomó por un día el puesto de Editora invitada en Publimetro, la cantante habló sobre diversos temas de actualidad que son importantes para las mujeres, así como para la comunidad en general. La intérprete fue clara en sus ideas y defendió la idea que una de las soluciones para evitar cualquier tipo de conflictos es “tener servicios gratuitos que atiendan la salud mental en todo el mundo”.

Paty Cantú Cd. de México 08 06 22: La cantante y compositora Paty Cantú visita las instalaciones de publimetro Ciudad de México. (JDS/EMME)

La cantante también habló de sus nueva propuesta en la música, apenas hace unas horas estrenó Bailo sola, un tema con el que defiende la independencia de las personas, mientras que en el sonido vuelve a sus orígenes más pop. Esta canción también da pie a su nuevo álbum, el cual se estrenará este año.

“La canción se llama Bailo sola, y yo la describo como pop retrofutursita, con estos temas de nostalgia que creo que están tan vivos en todos los sentidos; en la moda, en el cine, las series,y la música pop. Es un poco como para hacer ejercicio, con bajos de verdad, pero con buenos beats, esa es la parte musical, la cual trabajé con Lagos en la producción”, explicó Cantú.

Y agregó, “en la parte de historia es básicamente una canción que habla de forma sencilla pero contundente de que no tenemos que parecernos a alguien más, no tenemos porque seguir la tendencia o mentalidad de otros, y tampoco nos tenemos que sentir mal por ser diferentes; ser diferentes no significa un sinónimo de odio entre las personas, esas diferencias son justamente la diversidad y es algo bonito, pero justamente vivimos en un mundo donde pensamos que si no tenemos un mismo físico, preferencias o ideología no nos parecemos, y hay que convencer al otro de cambiar, pero no somos nadie para juzgar al otro”.

Paty está convencida de que cada persona tiene “que bailar a su manera, y cada quien tiene su propia fiesta”. Esta idea se bien reforzada cuando la intérprete de 38 años se sintió bien con ella misma en todos los aspectos, en sus palabras un “me caigo bien”.

Basado en esto se puede decir que Cantú presentará su álbum más libre. “así me siento, porque mis ideologías y música han evolucionado de forma natural. Me he sumado a tendencias cuando me gustan y a mi manera, pero no he perdido mi esencia, siempre han sido regalos de cómo me siento en el momento de lo que he querido escuchar. En este momento de mi vida con Bailo sola, refresca una idea que siempre he creído que es el que la mujer no se empodera, nace poderosa, pero después la sociedad y te empieza a prohibir cosas, el ‘no puedes por ser mujer’, y nos empiezan arrancar nuestros superpoderes y no la creemos”.

Para el video de Bailo sola, Paty Cantú contó con influencers, tik tokers, actrices, músicos, líderes de la comunidad LGBT+, y trans, como Emma, Lily García, Alexa, Mística Hinojosa, Regina Pavón, Renata Laveaga, Legna, Oka Giner, Teresuch, María León, Sofía Aragón, Pilar Santacruz y Diana Bovio.

“Son mujeres que admiro y que conocí por su trabajo. Cuando las invité les dije ‘quiero que bailen y se sientan libres, para que cuando las personas las vean, ellas también se sientan así’. Logramos hacer una gran comunidad, y no queremos que se quedé en eso, es por eso que estamos planeando proyectos para ayudar”.

