¡Salto a la fama!: Stranger Things populariza una olvidada canción de 1985

Stranger Things es el fenómeno de clase mundial que prácticamente catapultó el contenido original Netflix al siguiente nivel. Su trama, que sigue una serie de extraños acontecimientos ocurridos en el pueblo de Hawkins, cautivó a los usuarios del streaming a tal grado que, el mismo día del estreno de su cuarta temporada, el primero de julio, la producción ya se había posicionado en primer lugar del top 10 de la plataforma. Una de las cosas que más ha atrapado a los fanáticos, aparte del argumento sobre la extraña desaparición de niños, experimentos humanos, bases militares rusas, superpoderes y el avistamiento de extrañas criaturas, es el soundtrack de la serie… y es que las canciones y aura de los 80 ́s invade cada capítulo.

Lo que pocos saben es que hay un olvidado tema musical que logró un segundo momento de gloria gracias a la popular serie, lo más impresionante de todo es que Stranger Things atrapa tanto a sus consumidores que este peculiar suceso ya había ocurrido antes. Pasó tras el lanzamiento de la primera temporada, el 15 de julio de 2016, para la fecha, el tema “Should I stay or should I go?” La banda británica de punk-rock The Clash, que se estrenó en 1982 como parte del álbum “Combat Rock”, volvió a formar parte de los playlist de muchas personas en el mundo.

Ahora, de cara a la cuarta entrega de la franquicia, hay otra antigua producción musical que regresa a la fama y lidera todas las listas de reproducción. Se trata de la canción “Running Up That Hill”, de Kate Bush. Este sencillo, que fue el primer y único single del disco “Hounds of Love”, fue lanzado el 5 de agosto de 1985 y, pese a que logró cierto cierto nivel de relevancia a inicios de los ochentas, no es precisamente una canción de alcance masivo. Sin embargo, hoy, a casi tres décadas de su nacimiento, está transformando su suerte y logrando mayor reconocimiento gracias a Stranger Things. Incluso, de acuerdo con la información recabada por el weblog Gizmodo, “Running Up That All” logró alcanzar el número uno en iTunes.

Cabe destacar que, la cuarta temporada de Stranger Things apenas ha publicado sus primeros 7 capítulos de más de una hora de duración cada uno, y se espera una segunda tanda de 2 episodios más que estrenarán el primero de julio. Con una historia mucho más sangrienta, oscura y aterradora, podremos profundizar en el pasado Once y terminar de conocer el desenlace del nuevo y aterrador villano, Vecna. Además, hay rumores de un posible Spin-off y más precuelas, por lo que es muy probable que podamos seguir disfrutando del efecto Stranger Things sobre antiguas canciones de la época.