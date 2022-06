Tiktoker realizó una acertada predicción sobre la 4ta temporada de Stranger Thing a partir del póster promocional

Los fanáticos de la popular serie de Netflix, Stranger Things, tienen sus relojes en cuenta regresiva para la segunda tanda de episodios de la cuarta temporada, que saldrá a la luz el primero de julio… y es que después de tres largos años pudieron ver el desenlace de la misteriosa historia de Once y sus amigos, ambientada en el ficticio pueblo de Hawkins. Durante todo ese tiempo alocadas teorías inundaron internet en busca de mitigar un poco las ansias de los seguidores de la serie, pero la que más llamó la atención fue la predicción auspiciada por una usuaria de Tik Tok, ya que su análisis, realizado a partir de las imágenes reveladas en el primer poster promocional, resultó ser verdad una vez se liberaron los 7 capítulos iniciales de esta entrega.

El increíble acierto lo realizó una internauta registrada en la aplicación de mini videos como Ava (@avamaximoff). El clip, que se comenzó a viralizar a mediados de febrero de este año, es decir 3 meses antes del estreno de la cuarta temporada, fue realizado por una chica que se dedica en gran parte a crear contenido sobre Stranger Things. Así fue como, tras el lanzamiento del póster, notó un peculiar detalle que logró vincular con un hecho ocurrido en la tercera temporada, lo que la llevó a atinar parcialmente el futuro de uno de los personajes principales.

En el corto se explica que, Once y Will, tal como se vió en las entregas anteriores tenían una conexión con “El Mundo del Revés”, debido a que ambos habían experimentado de cerca episodios vinculados con esa realidad paralela. La revelación fue que, para esta cuarta temporada, Max también alcanzaría ese vínculo de alguna forma, conclusión a la que llegó debido a que en en uno de los pósters de la tercera parte Will y Once estaban mirando hacía atrás, en lugar de visualizar la dirección en la que caminaban, como el resto de los chicos. Lo mismo ocurría con el personaje de Max en el afiche de esta temporada, es decir, ella observaba una dirección completamente diferente a la de sus amigos. Una vez se conoció el rol protagónico que tomó la adolescente, protagonizada por Sadie Sink, en esta última etapa, el video de Tik Tok recobró popularidad gracias a la acertividad del análisis.