Johnny Depp enfrentará nuevo juicio: gerente de locación lo acusa de agresión

Johnny Deep no se aleja de la polémica. Luego de la mediática batalla judicial contra su exesposa Amber Heard de la cual salió victorioso, ahora pisará nuevamente el estrado acusado de supuestamente golpear a Gregg ‘Rocky’ Brooks, gerente de locación de la película City of Lies.

El famoso apenas termina de celebrar su triunfo en el juicio contra la también actriz Amber, a quien acusó de difamación, cuando deberá retomar el caso iniciado por Brooks. Un primer veredicto favoreció al actor de 58 años quien regresará al Tribunal Superior de Los Ángeles para testificar, nuevamente acompañado de sus abogados Benjamin Chew y Camille Vasquez.

Pese a repercusión que ha tenido el juicio entre Johnny Deep y Amber Heard, el abogado de Brooks insistió en que no tendrá revelancia para el caso. “No se trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en un relación tóxica. Se trata del asalto de un trabajador de miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción”, expresó a The Sun.

Deep protagonizó uno de los juicios más polémicos y mediáticos contra su exesposa, la actriz Amber Heard Durante semanas, se deliberaron las acusaciones mutuas de maltrato físico, verbal y psicológico que ambos insistieron sufrir durante su relación. En el juzgado se escucharon fuertes acusaciones entre ambos famosos y los abusos que ambos debieron dijeron padecer.

Mientras el actor aseguró que su entonces pareja dejó restos de heces fecales en su cama, ella negó las acusaciones e indicó que en realidad eran de la mascota de la pareja. Ella aseguró que las heces eran de Boo, el perro de actor, quien incluso llegó a consumir marihuana que el famoso guardaba es su residencia, lo que que ocasionó secuelas para el animal.

El público siguió de cerca el juicio donde además la actriz habló de los daños que le sufrido en su carrera y las amenazas que ha recibido de los fanáticos del actor. El juzgado finalmente sentenció a Amber Heard compensar a actor con una millonaria suma, pero su defensa alegó que no cuenta con los recursos para cumplir, por lo que mucho se especula sobre la ruina de la famosa.

Deep, por su parte, celebró el veredicto junto con su cumpleaños numero 59. El actor de Piratas del Caribe agradeció a quienes no lo abandonaron en esta batalla judicial ni dudaron de su versión, a través de un comunicado emotivo. “Después de seis años, el jurado me devolvió la vida... Me siento verdaderamente honrado”.