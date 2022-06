El 13 de junio es el noveno aniversario del grupo de k-pop, BTS, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, Taehyung (V) y Jungkook y para celebrarlo, el ‘Golden Maknae’ o Jungkook, compartió una canción especial dedicada a ARMY, titulada ‘My You’.

Jungkook de BTS estrena ‘My You’, una canción para ARMY. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Como ya es costumbre, en cada aniversario de la agrupación, se estrena una canción inédita, pero a diferencia de otras, esta se publica en el SoundCloud de BTS y por medio del canal oficial de YouTube, asimismo, cada tema es creado para los fans del grupo.

Jungkook de BTS estrena ‘My You’, una canción para ARMY. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Jungkook de BTS estrena ‘My You’, una canción para ARMY

Para este 2022, Jungkook o el miembro más joven, publicó el sencillo ‘My You’ para celebrar el FESTA y con esto, el noveno aniversario de BTS. A la par, la canción también está producida por el ‘Golden Maknae’ y Hiss Noise.

Letra para ‘My You’ de Jungkook

All the reasons why I can laugh out

All the reasons why I sing this song

Thankful to be by your side now

I’ll try to shine brighter than now

On a starry night

Hope my you sleep tight

Shining purple light

Thankful to be by your side now

Jungkook comparte carta para ARMY

Por otro lado, Jungkook también compartió una carta para ARMY, la cual dice lo siguiente “Cuando pienso en todos ustedes, a veces, las emociones que siento son tan abrumadoras que a menudo me pregunto qué pasaría si todos esto desaparece o si todo esto es un sueño. He tenido ese pensamiento. Así que escribí una canción basada en estos pensamientos, y pensé en el estado de ánimo de la canción podría ser demasiado deprimente/triste, así que trató de llenar la letra con hermosas palabras.

Es una canción solo para ti, y espero que este tema haga que tanto yo como tú, la escuches y nos volvamos más esperanzados, hagamos que cada uno de nosotros brille y seamos fuertes. ARMY, gracias siempre y hagamos más buenos recuerdos juntos en el futuro!”