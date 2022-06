Kany García le da la vuelta a las relaciones tóxicas en su nuevo álbum

Kany García es una mujer que evita los excesos y prefiere vivir la vida al natural sin filtros, tanto en su vida personal como profesional. La multipremiada cantante y compositora puertorriqueña recién lanzó su álbum titulado El amor que merecemos y para celebrarlo junto a sus fans mexicanos ha anunciado una gira para los meses de noviembre y diciembre.

La cantante compartió durante una charla el momento que vive como cantautora y la manera en que fluyen las letras de las canciones, teniendo como punto de partida el amor y desamor.

“En este nuevo disco lo más difícil, yo creo, que fue mantener una congruencia y línea de norte de las canciones porque cuando tu conceptualizar algo es más complicado el poder escribir, no digamos que con libertad, porque siempre la libertad está ahí, pero digamos más como un punto de lanza, para mi ese punto de lanza en el álbum era hacer canciones que hablaran de relaciones que no fueran tóxicas, que hablaran de relaciones interpersonales que nos hacen bien, canciones que nos reivindican nuestra autoestima como persona y un poco de ahí el título de El amor que merecemos”, compartió la cantante.

Kany García. La cantautora presenta su nuevo álbum. (Foto: Cortesía Sony Music.)

Diez temas incluye este nuevo trabajo discográfico que llevan distintos mensajes y emociones.

“Tuve que descartar canciones un poco más nostálgicas o un poco más de relaciones que no nos hacen tanto bien, que no son saludables, creo que ese fue el reto mayor, el tener un claro norte de lo que yo quería hacer en el álbum, que fuera un álbum que cambiara ese estado anímico para bien, fue lo más digamos complejo para mi. Y una vez que una empieza a encontrar el camino, pues nada todo se vuelve divertido yo creo porque ya tienes un poco claro, para mi esa primera canción del álbum que escribí, que fue DPM (De pxta madre), una vez que la hice fue encontrarle una manera de decir las cosas dentro de lo que fue el álbum”, añadió.

“Sigo tratando de entender el feminismo, de qué se trata, no queremos ser más pero si tratar de vivir sin miedo siendo respetadas” — Kany García

La compositora reveló que la inspiración y el modo de conectar con el público le ha permitido desarrollar un sexto sentido.

“Una de las satisfacciones más grandes es escuchar a la gente, no es escuchar uno el álbum porque claramente uno está dentro del marco y te encierra, lo más que marca es la gente, si la gente no abraza las canciones y no conecta con ellas de nada sirve. Se trata también de echar una mirada hacia adentro, es un disco que claramente son todo sobre relaciones interpersonales de todo tipo, de relaciones de violencia de género, de dejadas de pareja, de relaciones de ese de quiero estar contigo, de relaciones de larga duración, cosa que hoy no se promueve tanto, pero que cada canción es una mirada hacia adentro”.

Baladas románticas, música pop y canciones bailables tropicales llenan cada uno de los temas.

“La música se ha convertido en elástica. Hay que empezar a crear puentes entre lo urbano y otro tipo de géneros. Hoy en día hay una versatilidad de los artistas. Me gustaría hacer algo con Christian Nodal, que es alguien que admiro un montón”, dijo Kany.

Kany García entre el miedo y la valentía

“Es un álbum que cambia discursos, porque hay que aprender de la soledad y entre canciones hablarle a la gente, sobre los pasos que nos queda por dar como personas. Me siento como mujer con una oportunidad grande de poder hacer canciones que relaten una realidad, que va desde el miedo, la incertidumbre, los derechos hasta sentirnos protegidas por parte del gobierno”, finalizó.

Valentía. “Mi carrera es un antes y después cuando compartí -públicamente- que estaba con una mujer, porque es como tirarte al vacío, más cuando fui la mujer latina músico -creo yo- que lo verbalizó”, señaló la cantante.

Miedo. “Lo que viví minutos antes de compartir mi relación con una mujer, porque sabía que después tenía que responder y aguantar la parte amarillista y la curiosidad sobre mi vida”, detalló.

Gira por México:

27 de octubre, Auditorio La Isla (Mérida).

28 de octubre, Foro Boca (Veracruz).

29 de octubre, Show Center (Monterrey).

30 de octubre, Foro del Lago (León).

3 de noviembre, Pepsi Center (CDMX).

4 de noviembre, Sala 2 del Conjunto Santander (Guadalajara).

5 de noviembre, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez (Querétaro).

6 de noviembre, Auditorio Metropolitano (Puebla).

