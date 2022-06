Marvel revela cual es la línea temporal de la fase 4 del UCM

Desde el comienzo, se esperaba que la fase 4 de la línea temporal del Universo cinematográfico de Marvel, iniciara con el estreno de ‘Black Widow’ (La viuda negra), protagonizada por Scarlett Jonhansson en abril del año 2020, sin embargo, debido al inicio de la pandemia del Covid-19, Marvel decidió mover sus calendarios y estrenar las series ‘Wanda Vision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘Loki’, en la plataforma streaming Disney Plus, lo que dejó un poco confundidos a los fanáticos con respecto al verdadero orden cronológico de la UCM.

La escritora y productora de Ms. Marvel, Sana Amanat, aclaró estas dudas afirmando que la historia de Kamala Khan tiene lugar a uno o dos años después de ‘Los Vengadores: End game’. “Hasta la fecha no hemos puesto un número oficial de cuantos años han pasado desde ‘Los Vengadores: End game’… De hecho no puedo decirlo, porque sería un Spoiler, creo que son uno o dos años después, en realidad no recuerdo específicamente”, expuso en una entrevista que ofreció a ‘The Direct’. Lo que era de esperarse, pues Kamala es fan de Carol Danvers, quien se dio a conocer luego de la pelea con Thanos.

Fase 4: “Saga Multiverso”

Luego de las declaraciones de Amanat, no se ha concretado si ‘Ms. Marvel’ estará antes o después de ‘Caballero Luna’, pero si se tiene claro que se puede posicionar luego de ‘Ojo del halcón’. De esta manera se tiene que la fase 4, denominada la ‘Saga Multiverso’ del UCM quedaría de la siguiente forma:

1. Loki

2. What If?

3. WandaVision

4. Falcon y el Soldado de Invierno

5. Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos

6. Eternals

7. Ojo de Halcón

8. Caballero Luna

Por último ‘Dr. Strange: El multiverso de la locura’, estaría luego de ‘Wanda Vision’, pero no se tiene concreto antes de cual producción se puede ubicar.