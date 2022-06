León Larregui arremete contra Bad Bunny y lo tunden en las redes sociales

León Larregui arremetió contra el reguetón y uno de sus representantes a través de Twitter al enterarse que todas las canciones del último álbum de Bad Bunny se encontraban entre las más escuchadas de la plataforma de Spotify, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo.

El vocalista del grupo Zoé hizo una mención del tuit que publicó el periódico español, “El Mundo”, sobre la noticia referente al álbum del cantante de reguetón, catalogándolo como un “diseño de consumo capitalista” y un “refrito de ignorancia”.

Esto enfureció mucho a los fanáticos de Bad Bunny y del reguetón, quiénes acudieron en hordas para arremeter contra León Larregui, quién al ver el escándalo que había provocado su tuit, decidió borrarlo.

No obstante, la noticia ya se había esparcido y le habían tomado una captura a la publicación. De momento, Bad Bunny no ha respondido al ataque, aunque también se puede suponer que simplemente decidió ignorar las palabras de León Larregui, puesto que suele ser muy activo en las redes sociales.

Por su parte, el cantautor mexicano no se ha vuelto a expresar al respecto luego de borrar el tuit, pero esto no es raro ya que a diferencia de Bad Bunny, no suele hacer mucho uso de sus redes sociales.

Esta tampoco es la primera vez que comparte su postura sobre el reguetón. En el 2018, durante una entrevista dijo no le gustaba mucho y se descantaba más por el “romanticismo de la música”, donde a través de la poesía musical se compartían experiencias humanas reales y profundas.

Aparte de que consideraba al reguetón como una moda pasajera, y que estaba seguro que sólo la música buena quedaría. También sentenció que: “Lo único un poco raro que le veo al reguetón es que de repente su forma de referirse a las mujeres es medio agresiva, y eso no me gusta”.