El cantante británico de 30 años de edad, Louis Tomlinson, se encuentra a un par de horas de deleitar a los chilangos con una serie de tres conciertos en el Pepsi Center, en los cuales, presentará los temas Two of Us, Walls y Kill My Mind y el éxito Drag Me Down, perteneciente a la banda One Direction, donde aún es miembro.

Louis Tomlinson concierto en la CDMX ¿Qué canciones presentará?. / Foto: Getty Images (Gary Gershoff/Getty Images for iHeartMedia)

Para este show, su fans, los louies, acamparon por ocho días enteros, mientras que otros más comenzaron a arribar desde el pasado fin de semana, sin importar, la lluvia, calor y frío, cabe recalcar que aunque la entrada sea VIP, es general de pie.

Para todos los seguidores del cantante que no pudieron obtener un boleto, se abrió una tienda pop-up con mercancía oficial dentro del salón maya en el World Trade Center, a un costado del recinto.

CDMX MAÑANA TENEMOS PARA USTEDES ✨EARLY SALES MERCH OFICIAL @Louis_Tomlinson



💙💙💙 Nos vemos a partir de las 10 am al exterior del Pepsi Center de lado derecho, a fuera del café punta del cielo.



💥Tendremos aún 300 pulseras que Louis regala en sus conciertos en CDMX💥 pic.twitter.com/MCuQ9RKGx6 — Live Shows Merch (@liveshowsmerch) June 13, 2022

El próximo 15 y 17 de junio, el intérprete de Back To You ofrecerá sus próximos conciertos, finalizando su gira por tierras mexicanas, misma que comenzó el pasado 11 de junio en Monterrey, seguido de otra presentación el día 12 en Guadalajara.

Si te estás preguntando ¿Qué canciones presentará en sus conciertos en la CDMX?, te dejamos el setlist oficial que podrás escuchar completamente en vivo el 14, 15 y 17 de junio como parte de la gira Louis Tomlinson World Tour.

We Made It

Drag Me Down (One Direction)

Don’t Let It Break Your Heart

Two of Us

Always You

Too Young

Change

7 (Cover Catfish And The Bottlemen)

Fearless

Only the Brave

Habit

Copy of a copy of a copy

Defenceless

Beautiful War (Cover Kings of Leon)

Little Black Dress (One Direction)

Walls

Through the Dark (One Direction)

Kill My Mind