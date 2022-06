Maestra mexicana aclara cómo llegó a ganar 1.700 pesos por hora en China: “Daba clases privadas a niños muy ricos”

La tiktoker mexicana Lindo Loto ha desatado toda una oleada de comentarios luego que comentara en uno de sus videos que, pese a tener una licenciatura y hablar tres idiomas, el mayor salario que llegó a obtener en México fue de 6.000 pesos el mes, en contraste señaló que en China, donde vive hace unos 10 años, ha llegado a ganar más de 1.700 pesos por una hora de clases privadas.

“Mi trabajo mejor pagado en México siendo licenciada con tres idiomas certificados fue de 6.000 pesos mensuales (…) Preocupada por mis finanzas personales me compré un libro titulado el Pequeño cerdo capitalista que tiene muchos consejos”, cuenta la profesional mexicana que se ha estado moviendo entre varias ciudades de China y también vivió un tiempo en Seúl, Corea del Sur.

Lindo Loto criticó el sistema de ingresos mexicano y de Latinoamérica en general: “En México jamás voy a ganar lo que gano aquí”, señaló esta egresada en Estudió Negocios internacionales al sostener que dos años después de salir de la carrera no encontraba trabajo

En cambio “llegando a China encontré trabajo una semana después de lo que empecé a buscar y no de lo que había estudiado, si no de maestra de inglés y de español”, añade Lindo Loto, que estudió dos semestres en una universidad de China.

Daba clases privadas a niños muy ricos

La Tiktoker, que se ha dedicado a trabajar en kindergarden dando clases de idiomas a niños, apunta que en una época llegó a ganar 600 yuanes, equivalentes a 1.780 (unos 90 dólares) pesos mexicanos en una hora de clases privadas a la semana.

“Daba clases privadas a niños muy ricos”, comentó, y sus planteamientos provocaron múltiples reacciones.

Carlos

No mames pues que estudiaste?, yo egresado me pagaron $8,000 y mi segundo y actual trabajo me pagan $11,000 mensuales como ingeniero

Francisco Doming4285

Ganan el yuanes gastas en yuanes ganas en dólares gastas en dólares. Ahora dinos los precios de productos mexicanos en China un limon 1 dólar.

ProtinaMorfina

pero no mencionas cuánto cuesta la vida en China. Cuanto pagas de renta, cuánto gastas en comida?? Es sabido que vivir en otros países es más caro.

Contabilidad en Acción

pues es que también para que estudiaste eso... yo solo soy contador y hablo inglés negocios y me ha ido muy bien en México.

asisehsc

pues quédate allá, yo acabo de salir de la carrera y no ganó mal sea no generalices.

A Lindo Loto le tocó hacer otros videos de réplica

Dada la repercusión del primer video en el que hablaba de lo bien que le ha ido en China, la tiktoker grabó nuevos videos en los que afirmó que sus palabras han sido mal interpretadas.

“Es increíble lo que la gente asume se tí por un vídeo de 3 minutos. ‘¿Nos quieres presumir?’”, contó sobre los comentarios.

“Creo que tengo que explicarles cómo es que gané 600 yuanes la hora de enseñando clases privadas (…) Me están preocupando los comentarios de algunas personas, esas clases no eran de inglés, eran de español”.

“He trabajado legalmente como maestra de inglés, tiempo atrás, 5,6 años podías siempre y cuando tuvieras licenciatura (…) Ahorita solamente estoy como maestra de español”, aclaró.

“La razón por la que me pagaban 600 yuanes primero es porque aquí maestros de inglés te los encuentras en cualquier esquina, de español no tanto y la razón por la que yo podía cobrar tanto era porque eran grupos pequeños, clases privadas q grupos pequeños (...) Creo que les estuve dando clases por un año”, detalló tras asegurar que esas clases eran un ingreso extra de su trabajo formal.

Señaló además, que “ahorita ya no es legal dar clases privadas”.

“Tengo mi trabajo normal de lunes a viernes, no gano tanto, pero no gano mal”.

“Mi intención con mi video no era decirle ‘vengan todos a China’, si no que no se queden con la idea de que es culpa suya si no progresan, a veces es el sistema (…) La situación en México no es culpa de la población”.

“Con mi vida no quise decirle para que se salgan de México, lo que quise decirle es que el sistema está mal”, apuntó esta migrante mexicana.