Vanessa Claudio, centro de todas las miradas en “La Academia” por su elegante vestido

Vanessa Claudio fue elegida por TV Azteca para co-conducir la edición 20 de su programa estrella, “La Academia”, junto a Yahir. Y este domingo, se convirtió en el centro de atención en el estreno del reality por su elegante look.

La también actriz llevó un vestido de mangas largas con transparencias y lentejuelas, con una parte en tela azul, que le confirió al atuendo un toque sumamente llamativo, pero sin restarle elegancia.

Como accesorios solo llevó unos aretes largos plateados, que combinaban perfectamente con los toques plateados del vestido. El cabello lo tenía peinado de lado, con un look “despeinado” y el maquillaje fue muy natural.

Vanessa Claudio responde a la crítica del público por conducir “La Academia”

A pesar de que la conductora se robó la atención en el estreno de “La Academia”, lo cierto es que cuando se supo la noticia que lo conduciría, el público no se lo tomó muy bien, ya que consideraban que “estaba en todas partes”.

Vanessa Claudio forma parte del programa “Al extremo”, además fue la corresponsal en Inglaterra de TV Azteca para cubrir el jubileo de la Reina Isabel, y ahora la verán cada domingo conduciendo “La Academia”.

“Cuando uno empieza a crecer siempre habrá gente que quiera opinar, yo hago mi trabajo y no es que no sepa del tema, eso ahorita no me interesa saber, ahorita me concentro en ‘La Academia’”, expresó Vanessa sobre los comentarios maliciosos.

Además, con respecto a lo del jubileo dijo lo siguiente: “Vamos a comenzar, nadie sabe la historia de Londres como yo, yo tenía que ir, estuve en la transmisión de la Boda Real y es porque me gusta la historia. De Miss Universo también tengo mucho conocimiento.”

Aparte explicó cómo llegó a formar parte de “La Academia”: “Llegó por accidente, yo había hablado sobre otro reality, a mí me interesaba estar con el público internacional y llega esta oportunidad. Me dicen que faltaba una co-conductora de ‘La Academia’ y me dijeron que yo sería excelente para eso, terminé quedándome en el trabajo”.