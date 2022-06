Mujer que dice hablar “lenguaje alienígena” triplicó el costo de sus sesiones, esto es lo que cobra

Mafe Walker, la médium colombiana que afirma ser capaz de comunicarse con los alienígenas, disfruta cada vez más de fama luego de ser entrevistada en el programa Ventaneando de TV Azteca, así como en otros medios que han mostrado interés por los “dones” que dice poseer.

Radicada en México a Mafe Walker es común verla en fotografías donde aparecen pirámides mexicanas de fondo, pero no todo se queda en la exposición mediática, esta singular médium le está sacando provecho económico a sus supuestos dones para comunicarse con seres extraterrestres.

En sus cuentas en TikTok y de Instagram se presenta como médium, “maga”, además de un “ser multidimensional” que pertenece a una “confederación galáctica” y en capaz de usar un lenguaje en códigos.

Durante su presentación en el programa Venga la Alegría Mafe Walker no dudó en hablar en “lenguaje alienígena” a pedido de los presentadores, algo que la ha catapultado a la fama de tal manera que sus números de seguidores tanto en TikTok como en Instagram han subido como la espuma.

“Deberían contratarte para Avengers 2023″

Los internautas han reaccionado con graciosos mensajes, algo que a Mafe Walker lejos de incomodarle parece servirle para ser cada vez más popular.

“Deberían contratarte para Avengers 2023 tus portales ayudaran al doctor Strange mero”, “Amiga le podrías decir a E.T el extraterrestre que si puede regresarle su bicicleta a Helio por favor!!”,

“Con ½ botella de Jack Daniels, le traduzco y le hago un grupo de WhatsApp con ETE”, “Buenos días desde júpiter saludos telepáticos”, “Saludos desde Plutón”…

¿En qué idioma habla?, le preguntan a lo que Mafe Walker responde: “Frecuencias galácticas de otras dimensiones más altas a la tierra”.

@mafewalkerstarseed Llama Amor gemela eres en mi, los mismos códigos sagrad@s de la Fuente. Santo Grial guardiana de la Fuente códigos primogeni@s Energía Diamante tan cristalina pura. Amor llama gemela Trina ya nos encontramos en esta línea de tiempo y en todas las líneas de tiempo. Todo tu campo de Amor es en mi y en tod@s los seres de la tierra. Las llamas gemelas somos frecuencias de códigos muy sagrados de la Fuente. ♥️ ♬ Let's Love - David Guetta & Sia

¿Cuánto cobra Mafe Walker por sus sesiones?

Mafe Walker cobraba en principio 25 dólares por sus terapias en las que promete lograr la “activación de códigos galácticos y conexión de energía”, además de conectarse con una “frecuencia vibración solar”, la “remoción de implantes etéricos/ físicos” y la “alineación de chakras glándulas”.

En poco tiempo y cuando comenzó a ganar fama subió el costo de sus terapias que pueden ser presenciales o virtuales, a 75 dólares, un poco más de 1.500 pesos mexicanos, una cifra considerable si tomamos en cuenta que el salario mínimo en México ronda los 5.255 pesos al mes.

No ha faltado quien la tilde de estafadora y charlatana, en especial luego de incrementar sus tarifas tan velozmente.

“El que se atreva a pagar los 75$ me avisa”, “Este perfil debería estar cerrado por estafa”, “Hola! ¿Qué sucedió? El valor se triplicó de un día para otro? Debieras explicar porqué, así no me da confianza!”, “Mafe no es retrasada, retrasados los que si compran sus servicios”…

Hasta mayo cobraba 25 dólares por sesión por persona. En junio saltó a 75 dólares. Mafer Walker ofrece sesiones en el parque de Chapultepec en CDMX, las pirámides de Cholula, Puebla, así como las pirámides de Teotihuacán.