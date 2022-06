La Marcha LGBT 2022 en la Ciudad de México regresa tras dos años de ausencia y se celebrará el próximo sábado 25 de junio, mientras que el banderazo de salida se dará en punto de las 12 del día en el Ángel de la Independencia. “Las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”, es el lema de este año.

Marcha LGBT CDMX 2022, regresa tras dos años de ausencia. / Foto: Cortesía

En este evento se exige la igualdad entre hombres y mujeres y se contará con la participación de estudiantes, fundaciones y representantes diplomáticos, entre otros. Por otro lado, se reveló que el programa La Más Draga estará por primera vez y también aparecerán en el cierre cantando sus mayores éxitos, y agregaron que estará casi todo el elenco de las cuatro temporadas.

Damián Cervantes mejor conocido por crear contenido en TikTok, compartió “Soy un sobreviviente y que padre que podemos salir a festejar y decirle a la gente que marcharemos por ellos y esperamos que se unan”.

Marcha LGBT CDMX 2022, regresa tras dos años de ausencia. / FOTO: Galo Cañas / CUARTOSCURO FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO (Galo Cañas/Galo Cañas)

Marcha LGBT CDMX 2022, regresa tras dos años de ausencia. / Foto: Cortesía

El cartel de este año corrió a cargo del reconocido ilustrador mexicano Salvador Díaz.

Este es el cartel de la XLIV @MarchaLGBTCDMX 2022 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️



¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo



Arte: Salvador Díaz#LasCallesSonNuestras #ElOrgulloPermanece pic.twitter.com/SsNjCeWx6w — Marcha LGBT CDMX 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️ (@MarchaLGBTCDMX) May 31, 2022

Talento Musical para la Marcha LGBT CDMX 2022

Asimismo, el concierto de cierre en el zócalo capitalino, comenzará a partir de las dos de la tarde y contará con un elenco que representará toda la diversidad, entre ellos, Paty Cantú, Esteman, Samo, Leon Leiden, Flor Amargo, Daniela Calvario, Romi Marcos, Ruzzi, Christian Chávez y Joaquín Bondoni, nombrando solo algunos.

¡Conoce al elenco que nos hará vibrar en el concierto organizado por el Comité IncluyeT para el cierre de la “XLIV Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México” en el concierto de cierre que también podrás seguir de forma virtual en nuestra transmisión especial en vivo. pic.twitter.com/BxbS8EEP0A — Marcha LGBT CDMX 🏳️‍🌈🇲🇽🏳️‍⚧️ (@MarchaLGBTCDMX) June 14, 2022

Flor Amargo, quien participará como elenco musical, compartió “Como oaxaqueña, artista callejera y persona que enfrenta la discriminación, espero que con la música se pueda visibilizar toda la diversidad que existe”.

Joaquín Bondoni agregó “La música me ha conectado con algo enigmático pero creo que jamás se me va a olvidar lo que me enseñaron, lo que nos va a salvar de todo, es el amor, una persona que ama conoce la vida más allá de lo que podemos comprender, la música es como un latido del corazón y agradezco que todos existamos”.