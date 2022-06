Cazzu reveló que su encuentro con Christian Nodal fue sorpresa

Hace varios días Christian Nodal volvió dar de qué hablar al aparecer junto a Cazzu, una cantante de origen argentino. El encuentro entre los artistas fue registrado con una fotografía en la que se les ve agarrados de la mano, lo que ocasionó fuertes rumores de una posible relación amorosa.

Aunque el exnovio de Belinda presumió de su colaboración con la compositora de 28 años en el Primavera Sound, el festival musical que se llevó a cabo el pasado 9 de junio en Barcelona, España; hasta el momento ella no había hablado sobre el controversial encuentro.

Fue durante una entrevista en radio ExaFM donde Cazzu reveló cómo surgió la inesperada colaboración con Christian Nodal.

“La pasé súper bien. Fue una sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música”, expresó la artista, quien no dudó en mencionar que “Si te falta alguien” es su canción favorita de Nodal.

Cazzu acaba con los rumores de romance

Aunque la primera reacción de los fanáticos al verlos juntos fue vincularlos amorosamente, la cantante comentó que su carrera no le permite enfocarse en el amor.

“Me gusta escribir sobre eso (el amor) vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí”, comentó. “Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no”, agregó.

Pese a la gran conexión que demostraron Christian Nodal y Cazzu durante la presentación, algunos fanáticos se han dedicado a compararla con Belinda, a quien siguen viendo como la pareja perfecta para el intérprete de “La sinvergüenza”. Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos entre los exnovios, no existen ni la más remota esperanza de una posible reconciliación.

