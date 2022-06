¿Hay confirmación de romance entre Osvaldo Benavides y Michelle Renaud?

Hace poco, Osvaldo Benavides cumplió años 43 años, y Michelle Renaud aprovechó la ocasión para escribirle un tierno mensaje de felicitación que deja ver que entre ellos hay algo más que amistad.

“Feliz cumpleaños @osvaldobenavides. Deseo para ti una vida llena de mucho amor, besos, baile y mucha risa. Me encantas”, le escribió la protagonista de “La Herencia”, junto con algunos emojis.

Para muchos, esta es la confirmación que han estado esperando, ya que desde hace semanas ha estado rondando muchos os rumores sobre una posible relación entre Osvaldo Benavides y Michelle Renaud.

De hecho, algunos acusaron a la actriz de haberse interpuesto en la relación que tenía el actor desde hace cuatro años con Esmerda Pimentel. Motivo por el cual, la pareja ha decido mantener en secreto su relación.

Sin embargo, parece ser que ya ninguno está tan interesado en mantener oculto su amor. Pues el actor también publicó en su cuenta de Instagram que se encontraba festejando su cumple junto a Michelle Renaud.

“Mi cumple disfrutando mi hamburguesa favorita y mi tequila favorito con mi gente hermosa Michelle Renaud”, fue lo que escribió Osvaldo Benavides en la publicación.

Desde hace varias semanas, ambos actores han sido captados en varias oportunidades saliendo juntos, en lo que parecen ser citas románticas. Lo que provocó que la actriz recibiera fuertes críticas, ya que no hacía mucho que Osvaldo anunció su separación.

No obstante, en una entrevista para el programa “Hoy”, Michelle Renaud dejó en claro que no le importa que hablen de ella: “A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen”.

Además, aseguró que se toma esas publicaciones con humor, “como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”, sentenció.