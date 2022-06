‘Inseparables’: Una pareja mintió, estaban separados desde hace meses

Desde el inicio dela tercera temporada de ‘Inseparables’ ha venido con todo y es que las polémicas no han dejado de cesar y son cada vez más fuertes pues, adicional a la competencia o la convivencia dentro de la casa, también se ha descubierto una pareja que ha mentido tanto al público en general, como a la producción, lo que hace que las disputas sean más grandes.

Esta vez, la pareja conformada por Adrián Di Monte y la cantante Sandra Itzel han sido los protagonistas de este problema, pues al parecer han engañado al equipo encargado de llevar a cabo el programa al decir que seguían manteniendo una relación como pareja, aunque ya tienen varios meses separados, según se comenta en la revista ‘Tv Notas’.

La mejor técnica para superar los retos es dejar atrás el ego y aprender a escuchar a tu pareja, sólo así podrán avanzar en la competencia 😳😯😓 #Inseparables #EnElAmorSeVale pic.twitter.com/T3WMbIdz1R — Inseparables, amor al límite (@InseparablesMX) May 12, 2022

Asimismo, todo esto se debe, al parecer lo hicieron para poder conseguir el trabajo, según se indica en la revista, pues en el momento el tema laboral ha estado un poco fuerte.

La pareja, tendría separada aproximadamente 8 meses, según dijo una amiga de la cantante “Mira, realmente están separados desde hace más de ocho meses; lo que pasa es que se dieron cuenta de que en pareja podían obtener trabajo, así que prefirieron engañar a todos y les funcionó”, explicó a ‘TV Notas’ Por tal motivo decidieron llegar al acuerdo de decir que habrían retomado su relación amorosa, pero no era así.

Cuando la producción se dio cuenta de que Sandra y Adrián ya no era pareja, ya era demasiado tarde y pese a su molestia, tuvieron que seguir con la competencia, ya que las grabaciones no podían parar.

En el momento ambas celebridades mantienen su vida por separado ya que, según la amiga de Sandra, no pudieron solucionar sus problemas, ahora cada uno está por su lado, Adrián en el Reality show ‘Reto 4 elementos’ y Itzel en ‘La sonora dinamita’.

Por otro lado, en su cuenta personal de Instagram el actor de ‘Diseñando tu amor escribió hace 3 semanas”….de un amor joven, rebelde e impetuoso a un amor maduro, curtido por las olas y por 10 años donde nuestras almas se reconocen una a la otra como el más dulce de los hogares. Sandra, no se pierdan Inseparables, 8pm. Love you ten years ago and I love you now”, junto a una fotografía de él junto a la cantante al lado de una fogata.

Mientras que la intérprete de ‘Atrévete’ colocó una foto con Di Monte, donde se ven ambos sonriendo. “Como diría mi papuchi Adrián: “A un León no le importa la opinión de una Oveja”… Nuestro amor sigue intacto durante 10 años, se ha mantenido sin ataduras de ningún tipo y eso si es un amor real”, dice al pie de la imagen publicada hace dos semanas.