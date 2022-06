A pesar todo el peso que perdió, Kim Kardashian terminó arruinando el vestido de Marilyn Monroe

Lamentablemente, la gran pérdida de peso que sufrió Kim Kardashian en tan poco tiempo para poder encajar en el emblemático vestido de Marilyn Monroe no sirvió para nada, ya que al final la socialité terminó dañando la prenda tal y como no quería que pasara.

Para la MET gala de este año, Kim Kardashian decidió usar el vestido que el ícono sexy de la época dorada Hollywood llevó cuando le cantó “Happy Birthday” en el Madison Square Garden al presidente de los Estados Unidos en 1962, John F. Kennedy.

En la alfombra roja del evento, la estrella de telerrealidad confesó que perdió 7 kilos en solo 3 semanas para poder encajar en la prenda, ya que no quería hacerle ninguna modificación por considerarse de un objeto de colección. Pero al parecer, todo su esfuerzo y empeño fueron en vano.

Scott Fortner, que se especializa en coleccionar varios objetos de la fallecida actriz, le tomó varias fotografías a la icónica prenda, donde forma parte de la exposición del museo Ripley’s Believe It Or Not, ubicado en Hollywood, y a través de su cuenta de Instagram compartió los desperfectos que Kim Kardashian le ocasionó al vestido.

Las imágenes las podemos apreciar a través de la cuenta @marilynmonroecollection. Ahí se pueden ver las rasgaduras que tiene a lo largo del cierre trasero, además de la falta de algunos cristales y lentejuelas, incluso algunas de ellas están colgando de un hilo.

Todo esto a pesar de que el museo, dueño de la pieza, aseguró en un comunicado que “se tuvo mucho cuidado de preservar esta pieza de la historia de la cultura pop, priorizando su conservación gracias a la ayuda de conservacionistas, tasadores y archivistas de prendas y evitando cualquier modificación”.

Kim Kardashian aseguró que solo usó el vestido unos minutos, para lucirlo en la alfombra roja, ya que no se atrevía a sentarse y comer con él puesto.