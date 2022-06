¡Dos gotas de agua! Blue Ivy sorprende por el parecido con Beyoncé

¡Blue Ivy le robó el rostro a Beyoncé! Así fue la reacción de los fanáticos de la cantante al ver cómo luce la pequeña de 10 años, quien se dejó ver recientemente junto a su padre, Jay Z, en las finales de baloncesto profesional en el Chase Center San Francisco.

Durante sus primeros años, la niña fue comparada con su padre, el rapero y empresario musical, con quien mostraba un gran parecido. Pero recientemente sorprendió con su transformación y semejanza que tiene con la intérprete de “Single ladies”. En la imagen viralizada en las redes sociales la niña también imitó el look de su madre, con chamarra, aretes y brillo labial.

“Blue Ivy es literalmente la gemela de Beyoncé”, “Lo siento, tuve que pensar dos veces cuando vi a Blue Ivy en el partido de la NBA” Y “Beyoncé realmente dijo ´copiar y pegar` con Blue Ivy”, se leyó en las reaciones de los fanáticos en las redes sociales.

Blue ivy is literally Beyoncé's twin pic.twitter.com/Hotkh7e0K4 — King T 🦅 (@Tawandaforever) June 14, 2022

La hija mayor del matrimonio de famosos ha cambiado radicalmente de look y parece ser una gran fanática del baloncesto, ya que no duda en acompañar a su padre a los partidos de la NBA. También ha dejado claro su gisto por la moda y estilo que heredó de su madre, admirada no solo por su talento si no por imponer estilos.

Blue Ivy, nacida un 7 de enero de 2012, ha estado bajo la luz de los reflectores siendo apenas una bebé. Sus padres no han escatimado en complacer sus gustos y rodearla de todo un emporio comercial basado en su nombre que incluye desde productos, juguetes y hasta libros. “Es la princesa del pop”, la consideró la revista Rolling Stone.

Además es la persona más joven en alzarse con el premio BET Award gracias a su participación en “Brown Skin Girl”, donde también estuvo su madre Beyoncé, WizKid y Saint Jhn. También fue reconocida con el Soul Train Music Award for The Ashford & Simpson Songwriter’s Award y NAACP Image Awards. La pequeña se ha lucido en diversas alfombras y eventos musicales como los MTV Video Music Awards 214 donde entregó a su madre el premio Michael Jackson Video Vanguard.

Jay Z y Beyoncé también son padres de los gemelos Rumi y Sir. La famosa habló abiertamente sobre su segundo embarazo en el cual sufrió varias complicaciones y con el que llegó a pesar 99 kilos. “Estaba hinchada por la preeclampsia y había estado sin moverme de la cama durante más de un mes”, dijo a la prestigiosa revista Vogue.