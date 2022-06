Michelle Vieth rompe el silencio y habla sobre el supuesto romance lésbico del que habló su expareja, ‘Potro’.

Hace unas semanas atrás, Luis ‘Potro’ Caballero, dio a conocer en ‘La casa de los Famosos 2′, una confesión un poco oscura sobre su ex pareja, Michelle Vieth, pues según los rumores, la intérprete de “Fernanda Diez Acuña”, en la reciente telenovela mexicana ‘Mi fortuna es amarte’, habría estado en una relación durante aproximadamente 3 años con la actriz y conductora mexicana, Yolanda Andrade, causando dudas entre los fanáticos de la actriz de ‘Amigas y rivales’, los cuales empezaron a buscar diferentes imágenes y en diversos medios para confirmar esta noticia.

Sin embargo, la incógnita seguía abierta para todos, ¿Michelle Vieth anduvo con Yolanda Andrade?, lo cierto es que la actriz fue abordada por los periodistas, quienes no dudaron en realizarle la pregunta, la actriz de 42 años intentó omitir un poco el tema con una respuesta contundente, “Ni me enteré corazón, la verdad es que ahorita estoy muy enfocada a conducir… Estoy muy contenta porque vamos a debutar en el cine y es algo que le hacía falta a mi carrera”, respondió Vieth sin aún confirmar o negar este suceso.

Los fans de Michelle

La imprudencia cometida por el Potro, fue mal vista por parte de los fanáticos de la protagonista de ‘Mi pequeña traviesa’, asegurando además, que no tenía por qué hacer ese tipo de comentarios ya que él no fue testigo de ello, además de no ser la primera vez que el ex integrante de Acapulco Shore habla de Michelle, pues en una ocasión declaró que el ex esposo de Vieth los había mantenido amenazados a los dos durante toda su relación, motivo por el cual dieron por finalizado su romance.

“Se salió de control también su ex marido, la tiene amenazadísima… Y también mi paz mental, porque ya yo estaba pensando que me iban a matar, hasta tuve que cambiar de coche…”, se le escucha a potro decir en el video a uno de sus compañeros.