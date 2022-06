Survivor México: Gabo Cuevas de VLA y Javier Cierani tienen fuerte pelea

La nueva temporada del reality show “Survivor México” comenzó con polémicas y tensiones entre los Halcones y Jaguares, equipos que se disputan el máximo premio. Apenas en el primer capítulo se vio el enfrentamiento entre Javier Cierani y Gabo Cuevas, del programa televisivo “Venga la alegría”.

Todo inició con la prueba para obtener fuego, para lo cual los retadores debieron concluir un circuito nadando. Lupita Galán no realizó todo el recorrido, lo que disgustó a los Halcones, especialmente a Yusef Farah quien consideró que la empresaria no es una nadadora fuerte.

Ceriani, sin embargo, salió en su defensa y pidió no dudar de sus aptitudes. “Te dije que había trampa, pero me parece de mal gusto que la subestimes...”, expresó. Sus palabras fueron respondidas por Gabo Cuevas quien explotó contra su rival. “¿Sabe qué pasa? Que el señor quiere contaminar a este grupo.. yo no escucho a la basura”, dijo el periodista acusando a Ceriani de ser un clasista.

Este volvió a reaccionar con enojo. “Eres un don nadie, no vuelvas a llamarme sirena”, dijo entre los ánimos caldeados. Mientras el equipo amarillo celebraba, Ceriani se mostró rabioso y gritando “par de gatos”, aumentando aún más la tensión.

Los seguidores de Survivor México reaccionaron a la polémica a través de las redes sociales. “El señor como me desespera. Uno queriendo pensar en equipo pero el otro nomas pensando en su beneficio”, dijeron sobre Ceriani. Otros apuntaron contra Cuevas. “El Gabo súper actuado...Ya sáquenlo quiere puro protagonismo”, opinaron.

La tribu Halcones en esta tercera temporada está conformada por Karim Sayeg, Christian Carrasco, Nahomi Mejias, Tefi Valenzuela, Italivi Orozco, Kenta Delgado, Julián Huergo, David García, Salime Sadak, Cate López y Javier Ceriani; en fín un equipo competitivo con personajes que no se alejan de la polémica.

Mientras tanto, los integrantes de los Jaguares son: Gabo Cuevas, Ale Saadi, Cynthia Cofano, David Ortega, Lupita Galán, la alpinista Viridiana Álvarez, Rogelio Torres, la productora de televisión Catalina Blanco, Santi Valverde y Cuhad Pérez. Yusef Farah es el único participante de Exatlón que participa en esta edicion de Survivor México.