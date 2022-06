Héctor Parra cumple un año en prisión, su hija Daniela aclama por justicia

Desde el momento que la policía se llevó detenido al actor Héctor Parra por estar acusado de abusar sexualmente de su hija Alexa cuando era menor de edad la vida de su familia y la él cambio por completo. A un año de permanecer tras las rejas su hija Daniela, quien no se ha cesado en su lucha por hacer justicia y lograr ver a su padre en libertad.

La primogénita del actor sostiene que Héctor es inocente, por eso tomó sus redes sociales para publicar un video en dónde comenta todo lo que ha tenido que vivir desde ese fatídico día donde su papá fue encarcelado a pesar que la fiscalía había reconocido que no existía responsabilidad en Parra por el delito que se le acusaba.

Daniela Parra aseguró que el actor Sergio Mayer, quien se involucró en este caso apoyando a Alexa y Ginny Hoffman, hija y ex pareja de Héctor, utilizó sus “influencias” lo que derivó la posterior detención de su progenitor en junio de 2021.

Le envió un mensaje a Mayer, pues dice que continuará luchando por la verdad. “Sergio Mayer, si crees que te saliste con la tuya y ya nadie recuerda lo que hiciste, estás muy equivocado y que no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia. No es casualidad que mi papá lleve ya un año dentro del reclusorio, este evento fue planeado y contemplado por personas con mucho poder dentro de la fiscalía”, comentó.

A Ginny, le dijo “no vas a poder con nosotros”, mientras que a su hermana menor, con quién no habla desde que se llevaron detenido a su padre, “te recuerdo con todo mi corazón y espero que un día no muy lejano puedas ver la verdad”.

Daniela le pidió a las autoridades hacer justicia y seguir trabajando el caso de su papá para que pueda quedar en libertad.

“Les pido que hagan bien su trabajo, la justicia debe de ser imparcial, y desgraciadamente el caso de mi papá no es el único en las mismas circunstancias”.