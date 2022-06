El incómodo casting realizado por Facundo, luego de anunciar que regresa a las pantallas de Televisa

Hace unos día, el reconocido conductor, Facundo anunció su regreso a las pantallas luego de aproximadamente 5 años de ausencia de la televisión, con un programa “divertido y emocionante que tendría por nombre ‘¿Quién es el bueno?’, una noticia que alegró a las familias mexicanas, pues luego de dar por finalizado su programa ‘Incógnito’ para “tomarse un descanso”, no se supo más de él.

En el programa “Hoy” fue que se dio a conocer esta información, con respecto a la nueva producción que llevará a cabo Facundo, quien además dijo sentirse emocionado por estar de regreso con su público.

“Sí me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto, pero lo escondía para poder negociar una buena lana y hacerme el que no estaba emocionado de regresar, pero por dentro ya estaba así de ‘ojalá se arme’”, indicó.

Sin embargo, tras algunos días de haber anunciado su regreso a televisa, desató una nueva polémica y aun sin si quiera haber realizado la primera grabación, y no precisamente por haber anunciado el contenido que tendría la primera emisión, sino por el casting que se llevó a cabo, pues al parecer, según se dio a conocer, la producción del programa, dirigida por Eduardo Suárez, dio indicaciones de que las chicas que iban a adicionar debían entrar sin brasier, lo que hizo que muchas de las que ya estaban formadas se lo quitaran antes de su ingreso.

En un video, mostrado en el programa ‘Chisme no like’, se observa a algunas de las chicas meterse la mano debajo de sus playeras (de forma discreta) para poder desabrocharse y cumplir con las indicaciones de los productores, algo que pareció muy curioso, pues adicional a ser una propuesta un tanto extraña, habían muchas jóvenes que eran menores de edad.

Por ahora, ni Facundo, ni su equipo de producción ha afirmado o desmentido esto, sin embargo mantiene a todos atentos a cualquier justificación que pueda dar sobre lo ocurrido.