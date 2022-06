Facundo es acusado de organizar casting en Televisa donde le piden a “menores de edad” quitarse el brasier

Facundo hasta el momento no ha respondido a los llamados para ofrecer su versión. @facufacundo

La presentadora del programa de farándula Chisme No Like transmitido por Youtube, Elisa Beristain, se refirió a un caso delicado que involucra al creador de videos Facundo, quien según publicó en exclusiva este espacio, forma parte de un casting para un programa nuevo de Televisa en el que le piden a jovencitas que esperan en fila en la calle quitarse el brasier para poder hacer las pruebas.

“Quieren seguir operando a pesar de los escándalos mundiales como en el pasado”, señaló Elisa Beristain en sus comentarios antes de presentar un video captado en la calle donde puede verse cómo varias chicas se quitan sus brasier antes de entrar al casting.

“El día de ayer (miércoles) se realizó un casting en Televisa, este casting es para un programa nuevo del señor Facundo el programa de nombre ¿Cuál es el bueno?, pero resulta mi querido Facundo que ahí todos resultaron ser malos (...) Las jovencitas que estaban formadas buscando una oportunidad en los rayos del sol para hacer un casting, el personal quien hacía este casting, a cargo del productor Eduardo Suárez de Televisa, en la calle a las jovencitas se les pidió que se quitaran el brasier”, remarcó Beristain.

Las jovencitas que se quitaron el brasier “se trata lastimosamente de menores de edad”, afirmó la presentadora de Chisme No Like, al compartir “imágenes en exclusiva” sobre el hecho denunciado en el programa.

Facundo no ha respondido a la prensa

Facundo, conocido por su producción de videos de entretenimiento, y también de denuncias de temas sociales como la prostitución, no había respondido a los llamados de Chisme No Like para ofrecer su versión de lo ocurrido.

Desde el programa lo llamaron en varias oportunidades para conocer su versión sobre este delicado tema, pero no respondió.

“Sabemos que este es tu regreso a Televisa (…) Queremos que nos expliques si esto fue tu instrucción o fue idea de tu productor (…) Le hemos estado llamando desde hace rato”, apuntó Elisa Beristain mientras le dejaba un mensaje en la contestadora.

“Qué confianza le podemos dar a las jovencitas de que luchen por sus sueños” si van a ocurrir cosas como estas, reflexionó Elisa.

Los seguidores de Facundo han reaccionado con diferentes mensajes: “Qué onda con el casting sin brasieres”, “Wey te está buscando chisme no like”…