Laura Bozzo hace uso de la “nominación espontanea” y rompe en llanto

Tras una dura semana en ‘La casa de los famosos, la conductora peruana Laura Bozzo decidió hacer uso de la “nominación espontánea”, debido al mal trato que ha tenido en los últimos días por parte de sus compañeros, Bozzo aseguró lo doloroso que ha sido para ella tomar esta decisión pero tuvo que hacerlo porque hubo una situación que la hizo sentir “muy vulnerable”.

Durante su discurso ante las cámaras Laura se dispuso a nominar a Osvaldo Ríos y a Lewis Mendoza, y aunque su elección según dice, es un poco dura, tuvo que hacerlo por su propio bien.

“Quiero hacer la nominación espontánea, y quiero darle, con el dolor de mi corazón… Y por eso estoy llorando, tres votos a Osvaldo. Lo que me pasó con lo de la comida, que me quisieron sacar y separar y dejarme solita a mí, me dolió mucho porque me sentí completamente vulnerable”, dijo mientras se le hacía notar la incomodidad y tristeza de hacer esto. “Y dos votos le doy a Lewis, porque él es como mi hijo, pero cuando lo nombraron líder, se sentía como el rey, cuando me sirvieron un poquito de almendras, se paró y gritó que por qué, qué tenía que repartirse, y me pareció horrible, porque ese no era el Lewis que yo conocía. Por eso le doy dos puntos a Lewis, con el dolor de mi corazón”, acotó la reconocida conductora.

Lo que opinan sus seguidores

En la publicación se hacen ver diferentes comentarios con aplausos y comentarios como “Te amo”, “Team Laura”, “Bravo Laura”, algunos usuarios de la red social, mostraron su apoyo, uno de ellos, también escribió “A alguien más le pasa, que nunca antes había sentido una afinidad con Laura y ahora siente que la ama jajaja, yo amo a Laura”, mientras que otros de los seguidores dijo “bravo Laura, a jugar así como ellos juegan”.