“La madrastra”: el elenco confirmado en la nueva telenovela

El drama de “María Fernández”, una mujer sentenciada a 20 años de prisión por un crimen que no cometió, inspira una de las telenovelas mexicanas más recordadas, “La madrastra”. Tras su versión original en 1985 protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra, se confirmó el remake y algunos detalles de su nuevo elenco que ya inició grabaciones.

Este clásico de la televisión mexicana tuvo un exitosa versión en 2005, protagonizada por otra de las parejas más elogiadas de la farándula: Victoria Ruffo y César Évora. Entonces participaron Jacqueline Andere, Martha Julia, Sabine Moussier y Sergio Mayer como los villanos de la producción. Estos son los actores que versionarán la conocida telenovela.

Aracely Arámbula

La actriz regresa a la pantalla convertida en “Marcia”, una mujer sufrida enviada a prisión por un crimen que no cometió. Tras cumplir su condena, su único objetico en reencontrarse con sus hijos quienes la creen muerta como le ha dicho su padre.

“Es una oportunidad muy linda volver a estar en México con mi público y toda la gente. Es una gran responsabilidad, los nervios se convierten en alegría, en emociones, tengo que involucrar mucho el corazón, el alma, es una historia maravillosa”, dijo la actriz sobre el nuevo reto en pantalla.

Andrés Palacios

El galán chileno dará vida a “Esteban”, el amor en la vida de “Marcia”. Tras su reencuentro con la madre de sus hijos ,resurgirá el amor e intentará recuperar el tiempo perdido, pero ella se ha transformado en una mujer dura que ahora solo busca la revancha y resolver el asesinato por el que fue enviada a prisión.

“Yo estoy muy contento. además no lo puedo creer porque es una historia que yo ví con Angélica Aragón y Rogelio Guerra, se llamaba Vivir un poco, y luego con Victoria Ruffo y César Évora, que fueron mis padrinos en La Amazonas, mi primer proyecto aquí en Televisa. Me siento como muy arropado, emocionado por querer contar la historia, tiene mucho significado, estoy que no quepo de la felicidad, dijo su protagonista.

Cecilia Gabriela

La actriz mexicana también participó en la versión de “La madrastra” en 2005, protagonizada por Ruffo y Évora. Entonces interpretó a “Daniela Márquez de Rivero”, tía de “Ana Rosa”, personificada por Martha Julia. Esta vez, según aseguró, dará vida al mismo personaje ahora llamado “Emilia” pero con una trama diferente.

Martha Julia

La famosa interpretó a la ambiciosa Ana Rosa, la prometida de “Esteban San Román”, personaje de César Évora. Han pasado casi 20 años y regresará con un nuevo personaje también relacionado al protagonista, ya que siendo esposa de uno de su socios estará enamorada en secreto. En este proyecto además se reunirá con quien fue su pareja, el galán Gabriel Soto.

Gabriel Soto

El actor tendrá una participación especial en el proyecto, con un personaje que precisamente se vincula a Martha Julia. El mismo galán desestimó los rumores en el encuentro con su expareja e insistió en que “siempre da gusto ver a personajes especiales en tu vida, tenía más de 12 años sin verla”. También negó los celos de su prometida Irina Baeva ya que mantienen una relación de respeto y confianza.