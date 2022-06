Acapulco shore: Así reaccionó Manelyk al enterarse que Jawi participará para en la nueva temporada

La décima temporada de ‘Acapulco Shore’, ¡viene con todo!, y es que a pesar de que la novena temporada no tuvo el éxito que se esperaba, MTV se adelantó para grabar esta nueva aventura que promete ser más divertida que las anteriores, ahora que ya se puede salir a los antros, pues con la pandemia del Covid-19, la manera de grabar y llevar a cabo el programa ha sido diferente, viéndose obligados a realizarse pruebas, mantenerse en cuarentena para así acatar los protocolos de seguridad y evitar contagio, lo que también conllevo a que su mayor parte fuera grabada dentro de la casa.

Todo este proceso, más algunos problemas de convivencia y aspiraciones personales, hicieron que algunos de los participantes, que se conocen desde su debut en el año 2014, abandonaran un tiempo este reality, razón por la cual esta nueva temporada se hace cada vez más interesante y es que a pesar de estar en grabaciones, desde ya los fanáticos se mantienen en la espera.

Por el momento no se tiene una fecha exacta de estreno, sin embargo, por algunos videos filtrados en las redes por sus fans, se puede ver que el lugar donde se realizan las grabaciones es en Puerto Vallarta, además de ver a Elizabeth Valera, una de las ex participantes de ‘Resistiré’, también está el inesperado regreso luego de 2 años de Luis “Jawy” Méndez, tomando de sorpresa a todos, pues en su momento juró no volver, buscando impulsar su carrera como cantante.

Por otro lado, luego de que se diera a conocer que Jawy participaría nuevamente en el programa, su ex pareja, Manelyk González, no dudo en expresar su opinión sobre esto, y fue a través de un comentario en la red social twitter que dijo “No sé si me dan pena, lástima o risa… lo que es no tener ningún talento y querer figurar, subrayó.