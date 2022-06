Maite Perroni confiesa que “Triada” ha sido el proyecto más retador de su carrera

Maite Perroni en una escena de "La octava cláusula" en una imagen proporcionada por Amazon Prime Video. (Amazon Prime Video via AP) (AP)

Lo que algunos supusieron que se trataba de un embarazo fue conversado por la actriz Maite Perroni quien aseguró que su cuerpo sufrió algunos cambios mientras rodaba “Triada”, serie grabada para la plataforma “Netflix” y que hasta el momento representa uno de los proyectos más retadores en sus 20 años de carrera artística.

La ex RBD rompió el celofán sobre la ola de rumores, a pesar de haber sido sido desmentidos por su equipo de comunicaciones. “Desafortunadamente, estamos expuestos siempre a la opinión pública y a las interpretaciones sin sentido, sin fundamento, sin verdad y sin conocer lo que está pasando”, comentó

“Antes me preocupaba todo lo que se estuviera diciendo de mí, ahora me dedico a trabajar, a seguir haciendo lo que más me gusta y todo lo demás lo dejo a un lado porque mi realidad es otra”, así lo dijo la actriz mexicana.

Maite explicó que lo diferente físicamente notable eran producto de las exigencias de los personajes a los que le dará vida en esta producción donde trabaja por primera vez como productora asociada junto a Epigmenio Ibarra, Linda Ramos y Jaime Ramos.

“No puedo contar mucho, pero Tríada requirió mucho de mí, quizá todo. Es el proyecto más retador de mi carrera porque hago a tres personajes con personalidades muy distintas”, explicó la actriz.

La preproducción de Triada se tomó al menos 8 meses de trabajo. Según se ha conocido viene a ser la nueva versión de la telenovela Lazos de amor protagonizada por la cantante Lucero en 1996.

“No tuve vida más que unas cuantas horas en domingo para recuperar el alma y seguir rodando de lunes a sábado hasta 18 horas al día. Esa ha sido mi realidad en los últimos meses y estoy súper orgullosa de ese proyecto que espero le guste a la gente porque es un reto para mí”.