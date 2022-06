¡Entérate! Actriz Mónica Barbán habría intentado agredir a Silvia Pinal

Silvia Pinal sigue estando en el ojo noticioso del espectáculo desde hace varias semanas y el público mexicano no se queda atrás para enterarse de los pormenores que tienen que ver con la dama del cine de oro mexicano.

Tras su interpretación en la obra “Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!”, muchas fueron las polémicas desatadas en torno a la participación de doña Silvia, algunos tomaron con agrado su paso por el teatro, a pesar de su avanzada edad, otros por el contrario lo rechazaron pues consideraron que se veía cansada e incluso que era un abuso exponerla a la presentación.

Lo cierto es que esta situación dejó que se colara un audio donde se escucha la voz de Luis Enrique Guzmán (hijo de Silvia Pinal) discutir con la actriz Mónica Barbán pidiéndole que deje a su mamá, ésta a su vez le responde furiosa y con insultos. El audio fue difundido en en el programa de opinión “De primera mano”.

“Deja de estar jaloneando a mi mamá, suéltala”, se oye contundentemente en el sonido.

Tal situación generó otra fuerte ola de comentarios entre ellos que doña Silvia había sido agredida.

El altercado hizo que el propio hijo de la primera actriz explicara los hechos detalladamente, confesó que tanto él como sus hermanas; Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán acordaron que la actriz Mónica Barbán, dejara de hacerse cargo de algunos asuntos que tienen que con la actriz de 90 años de edad como lo es la atención del teatro que lleva su nombre.

“Ella vino a visitar a mi mamá, pero llegó muy agresiva, empujando a quien le abrió la puerta, y me dijo: ‘¿qué?’. Así muy retadoramente, le dije no, nada más te vengo avisar que mis hermanas y yo decidimos que te salgas del teatro. (Ella respondió) ‘Ah, pero me liquidan eh’”, comentó Luis Enrique a los periodistas que lo emplazaron para que aclarara el audio que se había difundido.

Considerado el hijo consentido de Silvia Pinal, Luis Enrique aseguró que su respuesta es parte de la protección que le debe brindar a su madre, por esa razón fue enfático en exigirle a Barbán que la soltara, incluso la corrió de la casa de Pinal: “por mi mamá y mi familia doy la vida y no se me hace justo que las personas se aprovechen de su nobleza”.

Según comenta Mónica fue muy insistente en querer hablar a solas con la matriarca de los Pinal lo que consideró que podía ser contraproducente ya que en medio de los “forcejeos” pudo resultar lesionada.

“Yo defendiendo a mi mamá porque esta señora a fuerzas se la quería llevar o quería sacarla para platicar con ella a solas, le dije ‘no puedes estar jaloneando a mi mamá’, casi la tira de la silla”, refirió.