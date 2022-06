La casa de los famosos: Fanática denuncia “trampa” de Telemundo por error en la página que no deja votar por Niurka Instagram: @telemundorealities

Para nadie es un secreto que el reality show ‘La casa de los Famosos’ se ha convertido en tema en las últimas semanas, pues las polémicas se hacen notar tanto dentro como fuera de la competencia, y es que todas las personas que siguen este programa, se han envuelto tanto en el drama, que al ver los nominados de la semana, no dudan en participar para sacar al personaje que no es de su agrado.

Esta semana, los nominados fueron Lewis Mendoza, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y Niurka Marco, esta última se ha visto recientemente involucrada en peleas con sus compañeros, desde hacer supuestamente “brujería”, hasta culparla de caídas dentales. Muchos de los fanáticos del programa han demostrado su disgusto hacía la presentadora cubana y ahora mismo se han visto en la obligación de votar por ella para sacarla. Sin embargo, tal como lo reporta uno de los usuarios a través de las redes sociales, la página de Telemundo muestra un error al momento de votar por Niurka, lo que hace dudar de la credibilidad del programa, haciendo creer que está arreglado.

A pesar de que la cuenta oficial de Twitter del reality se ve una encuesta realizada este jueves para ver quién podría ser el próximo eliminado, dejando como sorpresa que la mayoría de los usuarios eligieran a Niurka, por tal motivo a muchos se les hace extraño que la página muestre el “error” justo con este participante.

En el video que se ha hecho viral en las redes sociales, se ve como la fanática intenta emitir el voto, pero a pesar de poner todos sus esfuerzos, no deja que el mismo quede registrado. Asimismo, se le escucha decir “No deja, no deja que votemos por Niurka, no deja”, indica mientras intentan pulsar el botón varias veces sin obtener respuesta positiva.

Esto desato una serie de comentarios que mencionaban que el concurso puede estar arreglado y es una trampa que tiene Telemundo para no eliminar a la cubana del mismo.