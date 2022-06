¿Cuál es la relación que tiene Daniela Luján con Imanol Landeta?

Desde hace algún tiempo se ha estado corriendo el rumor de que Daniela Luján e Imanol Landeta, sin embargo, la actriz se ha encargado de desmentir estos comentarios, admitiendo que, aunque se conocen desde hace mucho tiempo, nunca ha habido una relación amorosa entre ellos, a pesar de que ella desde muy pequeña lo ha visto como “el amor de su vida”.

“Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otra pen**ja en la vida”, aseguró la estrella de 34 años durante una entrevista realizada en el programa de YouTube, ‘Pinky Promise’, de esta manera dijo que el cariño que siente por Landeta sigue vigente, “Imanol Landeta es el amor de mi vida, es mi amor platónico, yo lo he dicho mil veces (en diferentes programas), es el amor de mi vida desde los 5 años”, explicó.

Asimismo, aseguró que sí ha intercambiado mensajes en redes sociales con él, pues hace algunos días el actor le habría respondido una de sus historias de Instagram, expresando además la confianza que le tiene a su novio, pues también está al tanto de todo lo que ella siente por su colega. “Él me comentó en una historia y le contesté todo lo que me dijo, soñé con él y mi novio está al tanto de todo esto”.

Igualmente, la protagonista de ‘El diario de Daniela’, aseguró además que el actor de ‘Clase 406′, no es un hombre prohibido pues en el momento no tiene una relación sentimental. “No está casado, pero tiene una hija, está divorciado. No está prohibido”, indicó.

No obstante, las palabras ofrecidas por Daniela, logró llegar a los oídos de Imanol, y fue a través de sus historias de Instagram que el retirado actor reposteó la confesión, sin el respaldo de algún comentario, pero dejando a cada uno de sus seguidores con la intriga de algún día verlos juntos, aunque Daniela ya habría negado esto, acotando que no lo buscará, no propondrá tener una relación, pues mantiene un romance con el actor Mario Alberto Monroy.