Las películas más famosas basadas en libros de Stephen King

Stephen King es uno de los escritores de terror más famoso del mundo, de hecho, muchas películas son basadas en sus libros, o bien han servido de inspiración para crearlas, pues cada una de sus historias tiene un estilo particular que con solo leer un poco, puede abrir tu imaginación de una manera increíble.

Estas son algunas de las películas más reconocidas basadas en los libros de King, que han marcado al público.

It (Eso): Una película que sin duda te hará temblar de miedo, cuenta la historia de algunos niños que se encuentran en una pequeña ciudad, “emerge cada 27 años para saciarse de sangre infantil”, su nombre, “Pennywise”, un personaje en forma de payaso que puede convertirse en cualquier cosa, sobre todo, en tu peor temor. It, es un film no apto para sensibles, pues muestra imágenes de niños un poco espantosas.

Tuvo su primera versión en el año 1990, y, 27 años después (2017) vuelve a las pantallas y su segunda parte en el año 2019.

El resplandor: Luego de convertirse en cuidador de invierno en el hotel Overlook, con el objetivo de vencer su bloqueo en la escritura, Jack Torrances se instala junto a su familia, pero mientras pasa el tiempo y la escritura no fluye, Danny, su hijo tiene algunas visiones que se vuelven preocupantes pues cada vez son más. Al descubrir algunos oscuros secretos, Jack comienza a convertirse en un maniático homicida, ocasionando temor a su propia familia.

Doctor sueño: Continuando con la historia del “Resplandor”, llega esta película que trata esta vez del hijo de Jack, Danny, quien ahora es alcohólico debido al trauma que le dejó el vivir en el hotel “Overlook”. Conoce a una chica que tiene su mismo poder, pero esta vez debe impedir que se abra un grupo de personajes que solo ansían inmortalidad y aspiran alcanzarla alimentándose de los poderes psíquicos de personas como ellos.

Carrie: Este film trata sobre una adolescente muy tímida que es humillada por sus compañeros de colegio. Su madre es una fanática religiosa un poco obsesionada en el tema. Algo que Carrie no sabe es que posee cierto poderes psíquicos que se vuelven más intensos al sentirse acorralada y molesta, situación que se hace más fuerte en el baile de graduación cuando ya no puede más y hace cosas que ni ella misma pudiera haber pensado.

Esta película también tuvo sus versiones en los años 90′s y luego un remake en el 2013

Cementerio de mascotas: Relata la historia de un cementerio en el que, cualquier persona o animal que se entierre puede, de alguna manera tener vida, pero lo aterrorizante es que esto conlleva a una serie de acontecimientos extraños que pueden llegar a ser muy peligrosos.