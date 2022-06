Noah Schnapp habla sobre la orientación sexual de su personaje en ‘Stranger Things’

El pasado 1ro de junio se estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, y a pesar de que tuvo gran receptividad por parte de sus fans, también dejó una duda en torno a la orientación sexual del personaje ‘Will Byers, el mismo que es interpretado por el estadounidense Noah Shnapp, muchos de sus seguidores catalogan a este personaje como “Homosexual o Queer”, debido a los personajes que admira y por cómo cela a su amigo “Mike”, o los cuadros que ha pintado, los cuales no ha querido mostrar, lo cierto es que hasta el momento eso sigue siendo un misterio.

Noha dijo en una entrevista en Variety que “Will” hasta ahora sigue siendo un poco reservado en cuanto a lo que en realidad siente o piensa. “Creo que esa es la belleza de esto, que depende de la interpretación de la audiencia, si Will se niega a crecer y crece más lento que sus amigos, o si es realmente gay”, indicó.

De esta manera la actriz que interpreta a ‘Once’, Millie Bobby Brown también expresó que “Will, es solo un ser humano que atraviesa sus propios problemas y demonios personales, no se ve por ahí como muchos niños y eso está bien no saberlo, y el no etiquetar las cosas, está bien. Noha puede ser ese ejemplo a seguir para los niños que nos saben por lo que están pasando mientras crecen”. A lo que Noha agregó que “Está confundido y creciendo, es lo que hace un niño. Mucho de nuestros seguidores son niños pequeños que se encuentran en esa etapa de su vida”.

Los creadores

Por el momento los hermanos Duff han decidido dejar a la imaginación cual es la orientación sexual del personaje, sin embargo, al parecer esta duda puede aclararse de manera explícita en el Volumen 2 de la cuarta temporada, indicaron Matt y Ross durante una entrevista con Variety.

“Vamos por el episodio 7, y aún queda por completar el arco entero de la historia, estamos al final del segundo acto, por lo que queda mucha resolución para poder concluir los arcos de los personajes, incluyendo a Will”, explicaron.